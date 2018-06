TSV Bottendorf trifft am Sonntag zum Start der Relegation auf Wehrda

Bottendorf. Zwei Qualifikationsspiele und ein Endspiel trennen den TSV Bottendorf vom Aufstieg in die Kreisoberliga. Das erste Spiel ist am Sonntag auf eigenem Platz um 15 Uhr gegen den Tabellenzweiten der A-Liga Marburg, den FV Wehrda.

Beide Mannschaften haben ihre A-Liga-Runde relativ ähnlich abgeschlossen; wobei die Bottendorfer (105) 20 Tore mehr erzielt haben. Es gibt auch einen Unterschied zwischen beiden Teams: Der FV aus der Marburger Nordstadt hat noch nie eine Relegation gespielt – der TSV hat schlechte Erinnerungen an solche Aufeinandertreffen. In der Saison 2011/2012 musste die Mannschaft nach der Relegation die Kreisoberliga verlassen. Dahin könnte nun der Weg zurück führen.

„Jedes Spiel hat seine eigene Geschichte“, weiß TSV-Spielertrainer Daniel Pakura, der diese Partie gegen Wehrda nicht mit normalen Rundenspielen verglichen haben will. Er macht sich noch keine Gedanken, wie das Gesamtpaket an Relegationsspielen für seine Mannschaft ausgeht. „Wir schauen jetzt erst einmal auf Sonntag. Damit sind wir in der Saison schon gut gefahren“, so Pakura, für vorweg schickt: „Ich muss dem Team, dem Spielausschuss, Vorstand, Trainergespann und Fans erst einmal ein Riesenlob aussprechen. Die Entwicklung, die der Verein genommen hat, macht echt Laune. Wir haben keine Stars und leben vom Kollektiv. Dafür wollen wir uns jetzt belohnen.“

Pakura er weiß, wie das auch gelingen kann. „In der Relegation wird sicher kein Hurra-Fußball gespielt. Die Mannschaft, die taktisch gut eingestellt ist, die diszipliniert spielt und am wenigsten Fehler macht, wird gewinnen“, ist für ihn klar. Und er setzt auf seinen Angriff. „Wir haben eine gute Offensive und werden uns nicht verstecken“, verspricht der Spielertrainer, der vielleicht aber auf seinen Trainerkollegen und Torschützenkönig des TSV, Moritz Kowalewski, verzichten muss.

Aufwärtstrend beim Gegner

Im Gegensatz zu Bottendorf machte der FV Wehrda den Relegationsplatz erst am letzten Spieltag perfekt. Nach einem 0:2-Rückstand konnte das Spiel beim Meister FSV Cappel durch drei Tore innerhalb von fünf Minuten noch mit 3:2 gewonnen werden. Die Moral und die Kampfkraft der von Sascha Nahrgang trainierten Truppe macht deutlich, was die Mannschaft unter Druck zu leisten ist.

Von Dieter Gessner