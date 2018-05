TSV Bromskirchen wollte nicht absteigen und ist jetzt Meister

Prost auf den Titel: Nach ihrem 9:5-Sieg gegen Geismar stießen die Spieler des TSV Bromskirchen auf den Meistertitel in der Tischtennis-Kreisliga Herren Süd an; (von links) Jörg Glade, Dimitri Stark, Nils-Christian Hahnenstein, Timo Stiegler, Michael Müller, Daniel Browatzki; es fehlen Sascha Müller und Karsten Steuber.

Bromskirchen. Der TSV Bromskirchen ist am Freitagabend Meister der Tischtennis-Kreisliga Herren Süd geworden. Das Team verdrängte mit seinem 9:5-Sieg in Viermünden gegen den TSV Geismar noch den SV Reddighausen II von Platz eins.

Reddighausen hatte den schon sicheren Meistertitel an den letzten beiden Spieltagen vergeben: Bei Schlusslicht Battenfeld war der SVR nicht angetreten, beim 2:9 gegen Bunstruth spielten drei Ersatzspieler.

Klassenleiter Peter Reich, der sich das Spiel in Viermünden selbst ansah, wollte sich nicht dazu äußern, ob Reddighausen die beiden letzten Saisonspiele möglicherweise absichtlich abgeschenkt hatte, um als Meister nicht aufsteigen zu müssen. „Im Laufe der Saison sind alle Mannschaften mal nicht komplett angetreten“, sagte Reich. Die beiden genannten Reddighäuser Spiele sollten den Bromskircher Erfolg nicht schmälern, findet Reich: „Wer am Ende vorne steht, hat es verdient.“

Und so stießen die Bromskircher am Freitagabend kurz nach dem letzten Ballwechsel mit Sekt auf ihren überraschenden Titelgewinn an. „Das ist fast schon historisch“, sagte Timo Stiegler, der mit dem TSV vor gut 25 Jahren schon einmal für zwei Jahre in der Bezirksklasse spielte.

Die Freude in Bromskirchen ist auch deshalb so groß, weil der Verein vor Saisonbeginn nicht damit gerechnet hatte, überhaupt etwas mit dem Titel zu tun zu haben. „Saisonziel war der Klassenerhalt“, sagte Mannschaftsführer Nils-Christian Hahnenstein. Dass es sogar der Titel wurde, lag nicht nur daran, dass der souveräne Herbstmeister Reddighausen in der Rückrunde fünf Mal verloren hat. Bromskirchen war die konstanteste Mannschaft in einer Saison, in der viele Teams mit Personalproblemen zu kämpfen hatten und die Liga damit so ausgeglichen war wie lange nicht.

Ersatzspieler punkteten

„Das letzte Spiel war exemplarisch für die ganze Runde“, sagte Hahnenstein: „Egal, wer gespielt hat, die Breite bei uns ist vorhanden.“ In Viermünden musste Bromskirchen sein komplettes drittes Paarkreuz ersetzen, in dem Sascha Müller und Karsten Steuber in der Rückrunde unbesiegt sind. Doch auch der Ersatz – Jörg Glade und Dimitri Stark – überzeugte und holte vier der neun Punkte zum Sieg.

„Die Rückrunde lief gut für uns“, fasste Timo Stiegler die 10:4 Punkte seit der Winterpause zusammen. Und er freut sich auf die Bezirksklasse: „Wir wollten aufsteigen, weil noch nicht alle aus der Mannschaft Bezirksklasse gespielt haben.“ An Spekulationen, Reddighausen habe seine Spiele absichtlich abgeschenkt, wollen sich die Bromskircher nicht beteiligen. „Wir haben uns auf uns konzentriert“, sagt Hahnenstein.

Reddighausens Mannschaftsführer Manfred Briel hatte den Nichtantritt gegen Schlusslicht Battenfeld, das dennoch absteigt, mit personellen Problemen erklärt. Die führten letztlich auch dazu, dass die Reddighäuser Erste aus der Bezirksliga abgestiegen ist. Und so findet die Meisterfeier der Kreisliga nun in Bromskirchen statt.