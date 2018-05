TSV Hessen Frankenberg lädt ein: Werfergala der Höhepunkt

Am Pfingstsonntag (20. Mai) kommt die nationale Elite

+ © Foto: Kaliske Siegte bei der 11. FingerHaus-Werfergala im vergangenen Jahr: die deutsche Meisterin Sara Gambetta. © Foto: Kaliske

Frankenberg. Eines der Flaggschiffe der Waldeck-Frankenberger Sportwettkämpfe startet am Pfingstsonntag, 20. Mai, zur zwölften Auflage. Es treffen sich erneut die besten deutschen Nachwuchswerfer zur 12. FingerHaus-Werfergala im Stadion an der Eder, um in den Wurfdisziplinen Kugelstoß und Diskuswurf ihre Leistung unter Beweis zu stellen.