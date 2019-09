TSV Röddenau  hat Respekt, will aber gegen Aufsteiger Dreihausen gewinnen

Angekommen in der Liga: Mit dem Rückenwind der letzten guten Auftritte will die SG Rennertehausen/Battenfeld – im Bild Marius Hirt (rechts) – auch gegen Hatzbach punkten. Philipp Herguth (links) empfängt mit der SG Oberes Edertal den TSV Erksdorf.

Frankenberg. Drei Heimspiele stehen für die Frankenberger Vereine in der Fußball-Kreisoberliga auf dem Programm. Die Aufgaben sind für das heimische Trio lösbar.

Der TSV Röddenau empfängt am Samstag 14. September (15.30 Uhr) Aufsteiger VfL Dreihausen, 90 Minuten später trifft die SG Rennertehausen/Battenfeld auf den Vorletzten SSV Hatzbach. Am Sonntag, 15. September, gastiert dann ab 15 Uhr der TSV Erksdorf bei der SG Oberes Edertal in Holzhausen.

TSV Röddenau

Die Lage:Spielfrei und Glück gehabt: Der TSV konnte letzte Woche entspannen und zusehen, wie alle Mannschaften, die hinter ihm platziert sind, Punkte gelassen haben. „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir unseren Tabellenplatz hätten halten können“, ist der Spielausschussobmann Thomas Müller überrascht. Röddenau bietet sich die Chance, mit einem Sieg den Anschluss an das Mittelfeld herzustellen.

Der Gegner: Der Aufsteiger ist mit zwei Siegen gegen Silberg und SF/BG Marburg II stark gestartet und musste erst im dritten Spiel gegen Oberes Edertal mit 0:7 richtig Federn lassen. Seit dem spielt das Team um Trainer Anton Jencik mit unterschiedlichen Ergebnissen, beweist aber Woche zu Woche, dass es auch mit den Spitzenteams der Liga mithalten kann.

SG Oberes Edertal

Die Lage: Oberes Edertal hat mit dem 1:1 gegen Kirchhain etwas den Anschluss zu den Spitzenplätzen der Liga verloren, da die vor ihnen platzierten Teams wie Gladenbach, Cappel und Emsdorf gewonnen haben.

Der Gegner:Erksdorf spielt schon seit einigen Jahren in der Kreisoberliga, aber immer unbeständig und mit einem Auge Richtung der Abstiegsplätze. Auch in dieser Saison geht es ihnen nicht besser. Nach dem Austausch fast einer gesamten Mannschaft zu Beginn der Runde steht das Team um Spielertrainer Ingo Czyrzewski am Rande der Abstiegszone. Zwei Siege, ein Unentschieden und schon vier Niederlagen stehen zu Buche. Zuletzt gab es eine herbe 1:6-Pleite gegen die BSF Richtsberg.

SG Rennertehausen/Battenfeld

Die Lage: Die Mannschaft von Trainer Andreas Schmalfuß hat nach dem 3:1 Sieg gegen Kirchhain nun auch von Mitaufsteiger Frohnhausen einen Punkt mit nach Hause gebracht, wenn auch am Ende glücklich. Eine prima Ausgangssituation für das Heimspiel am Sonntag gegen den überraschend schwach auftretenden SSV Hatzbach. Re/Ba scheint in der Liga angekommen zu sein.

Der Gegner:„Wir sind selbst ein bisschen überrascht, dass wir noch kein Spiel gewonnen haben“, sagt Trainer Chris Helm vom SSV Hatzbach vor dem Spiel gegen Eckelshausen. Und auch in dieser Begegnung hat es nur zu einem 1:1 gereicht. Der eigene Anspruch ist das alles sicher nicht, zumal sie in den vergangenen Jahren gerade in der Hinrunde stark aufspielten und immer ganz vorne mit dabei waren.

Von Dieter Gessner