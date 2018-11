TSV Röddenau holt Dreier nach 16 sieglosen Spielen

Frankenberg. Nach 16 sieglosen Spielen hat der TSV Röddenau in der Fußball-Kreisoberliga endlich wieder einen Dreier einfahren können. Gegen den Tabellenletzten FV Cölbe gewann der TSV letztlich verdient mit 4:0. Die SG Oberes Edertal feierte einen 6:1-Heimsieg gegen den TSV Kirchhain.

Cölbe - TSV Röddenau 0:4

„Wir haben über 90 Minuten die besseren Spielanteile gehabt und daher geht der Sieg in Ordnung“, freute sich Röddenaus Trainer Cataldo Schirru.

Nils Gaydos verwandelte eine mustergültige Flanke von Außenspieler Daniel Starck zur 1:0-Führung für den TSV (20.). Mit dem ersten Treffer entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Nach einer Flanke des Röddenauer Verteidigers Jurtschuk tauchte Maximilian Hartz vor dem Tor auf und nickte zum 2:0 ein (25.).

In der zweiten Halbzeit wurde die Partie umkämpfter. Der TSV verwaltete das Ergebnis und die Gastgeber spielten den Gästen mit einer Gelb-Roten Karte in die Hände, die Jonathan Gnau nach einem Foulspiel im Mittelfeld sah. In Überzahl erzielte der TSV nach schön herausgespielten Kontern zwei weitere Treffer durch Hartz (72.) sowie Wroblewski (75.) zum verdienten 4:0-Endstand.

Oberes Edertal - TSV Kirchhain 6:1

Die SG Oberes Edertal ist in der Tabelle der Fußball-Kreisoberliga Nord auf Rang sechs geklettert: Gegen den TSV Kirchhain gelang ein in der Höhe überraschender 6:1 (5:0)-Heimsieg, bei dem die Sprang-Elf die Gäste phasenweise an die Wand spielte.

Tore: 1:0 Leon Althaus (10.), 2:0 Eduard Bartel (18.), 3:0 Philipp Kaiser (24.), 4:0 Pascal Blank (40.), 5:0 Nico Hirt (44.), 5:1 Tuncay Kepenek (52.), 6:1 Pascal Blank (89.). Zuschauer: 80. Schiedsrichter: Sercan Künkör (Haiger).