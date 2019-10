TSV Röddenau meldet sich mit 4:0-Sieg gegen Cappel eindrucksvoll zurück

Fußball-Kreisoberliga: Re/Ba siegt 2:1 in Dreihausen - Oberes Edertal verliert 0:2 in Momberg

+ © Foto: Michael Paulus Steuerte den dritten Treffer für sein Team bei: Röddenaus Nico Wroblewski (rotes Trikot), der sich hier gegen die Cappeler Athanasios Karamitros (links) und Edward Howard durchsetzt. © Foto: Michael Paulus

Frankenberg - Der TSV Röddenau überraschte schon am Samstag mit einem 4:0-Sieg gegen den FSV Cappel. Am Sonntag gewann die SG Rennertehausen/Battenfeld mit 2:1 in Dreihausen. Vom heimischen Trio verlor nur die SG Oberes Edertal überraschend mit 0:2 bei Borussia Momberg.