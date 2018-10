TTC Kellerwald feiert zwei wichtige Siege in beiden Derbys

Tischtennis-Bezirksoberligist gewinnt gegen Ederbergland und in Adorf

+ © Foto: zmp Gewann seine beiden Einzel im Derby gegen Ederbergland: Rustom Sulyman (TTC Kellerwald). © Foto: zmp

Frankenau. Der TTC Kellerwald ist der große Gewinner des Spieltages in der Tischtennis-Bezirksoberliga der Herren: Erst gewannen die Kellerwälder am Samstag das Derby gegen TTC Ederbergland 9:5. Am Tag darauf siegten sie mit gleichem Resultat in Adorf.