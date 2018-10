TTC Kellerwald ist gleich in zwei Derbys im Abstiegskampf  gefordert

Tischtennis-Bezirksoberligist in Außenseiterrolle

+ © Foto: zmp Die neue Nummer eins beim TTC Kellerwald: Patryk Gamrot aus Polen. Der Rechtshänder und Student ist 20 Jahre alt. © Foto: zmp

Frankenau. Zwei Derbys stehen in der Tischtennis-Bezirksoberliga Herren auf dem Programm – bei beiden ist der TTC Kellerwald beteiligt. Zuerst sind die Kellerwälder am Samstag in Frankenau Gastgeber gegen Ederbergland.