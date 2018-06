TTC Kellerwald: Rustom Sulyman kommt, Alexander Abdo geht

Frankenberg. Nach der Saison ist vor der Saison. Die Spielerwechsel in den hessischen Tischtennis-Klassen sind seit einigen Tagen über die Bühne und im Internet veröffentlicht.

Während es in den höheren Ligen bei den Frauen des SV Rennertehausen und den Männern des TTC Ederbergland keine Veränderungen gibt, muss der TTC Kellerwald wie angekündigt den Abgang von Alexander Abdo verkraften, der berufsbedingt zum TSV Eintracht Felsberg wechselt. Dessen erste Mannschaft spielt in der Hessenliga, die Zweite in der Bezirksoberliga (Gruppe 2). Die Lücke schließen soll Rustom Sulyman vom TSV Frankenberg. Der 36-jährige syrische Flüchtling, seit vier Jahren in Deutschland, hat sich in den vergangenen Jahren stets verbessert und wies in der abgelaufenen Saison in der Bezirksklasse eine Einzelbilanz von 17:8 für die Frankenberger auf. Zuvor hatte er für Reddighausen gespielt.

Interessante Gemeinsamkeit: Bei der Kreisendrangliste zu Jahresbeginn gewann Sulyman überraschend gegen den favorisierten Abdo. Nun soll er ihn beim Bezirksoberligisten beerben. Für Kellerwald spielt in der neuen Saison auch Talent Marek Daume vom TSV Geismar, der im vorigen Jahr Vize-Kreismeister der Jugend wurde.

Auffallend sind drei Wechsel vom TTC Rosenthal/Gemünden zum PSV Edertal: Die Jugendspieler Hendrik und Torben Mengel sowie Jonathan Doss spielen in der kommenden Saison ebenso für die Frankenberger Postsportler wie Finn Noah Bürgel, der beim TSV Geismar ebenfalls in der Jugend-Kreisliga an den Tischen war. Fünfter Neuzugang beim Kreisliga-Aufsteiger PSV ist Oliver Kewald, die Nummer zwei des TSV Haine.

Der Kreisklassen-Vierte aus Haine verliert zur neuen Saison außerdem seinen zweiten Spitzenspieler Bernd Klein. Er schließt sich ebenso wie Steffen Klein vom TSV Roda dem TSV Frankenberg an.

Den TTC Rosenthal/Gemünden verlassen auch Thomas und Wolfgang Schilling, die zum SV Klein-Gerau wechseln. Auf der „Habenseite“ beim TTC steht Norbert Kornmann, der vom TSV Geismar kommt. Der SV Reddighausen verliert Bastian Tihanyi an den TSV Bromskirchen, für den künftig Stefan Sauer (Birkenbringhausen) spielt. Der TSV Ernsthausen erhält Verstärkung von Tobias Felsmann, der zuletzt für Bezirksligist TTC Mardorf spielte.