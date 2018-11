Fußball-A-Ligist: "Werden mit Scheißtürken, Scheißausländer oder Schwarzköppe beleidigt"

Sportlich läuft es beim Fußball-A-Ligist Türkgücü Allendorf - er steht auf dem zweiten Tabellenplatz. Doch nach dem Spiel in Bromskirchen platzte Trainer Giovanni Liuzza der Kragen.

Im HNA-Interview beklagt der 46-Jährige massive Beleidigungen gegen sich, seine Spieler sowie die Fans seines Klubs und kritisiert, dass diese seitens der Vereine, aber auch der Schiedsrichter folgenlos bleiben würden. Er stellt klar: „Wir lassen uns das nicht mehr gefallen.“

Herr Liuzza, nach dem Spiel in Bromskirchen (5:1) haben Sie gesagt, dass es Ihnen reichen würde. Warum?

Giovanni Liuzza: Weil wir auf Sportplätzen vermehrt mit Ausdrücken wie Scheißtürken, Scheißausländer oder Schwarzköppe beleidigt werden. Das kommt in dieser Saison wieder öfter vor. Und Bromskirchen war am Sonntag der Höhepunkt.

Was genau ist aus Ihrer Sicht in Bromskirchen passiert?

Liuzza:Ein Bromskirchener Spieler hat nach einem Platzverweis angefangen, uns zu beleidigen. Über mehrere Minuten hat er mit Ausdrücken wie Dreckstürken oder Scheißkanacken um sich geworfen. Schon im Spiel hat er meiner Meinung nach versucht, einen Spieler von uns absichtlich zu verletzen. Als er den Platz verlassen hat, hat er auch mich rassistisch beleidigt, ebenso unsere Zuschauer. Da muss ich schon lobend erwähnen, dass unsere Spieler und unsere Fans so ruhig geblieben sind.

Warum hat der Schiedsrichter von den Vorfällen nichts mitbekommen?

Liuzza: Da bin ich verwundert. Ich habe es ja bis auf die gegenüberliegende Seite gehört. Es war aber auch nicht das erste Mal, dass ein Schiedsrichter darüber weghört. Ich habe auch schon mal gesagt bekommen, dass die Zuschauer schließlich Eintritt zahlen und sich damit alles erlauben könnten.

Werden die Verbandsrichtlinien, solche Ausfälle konsequent zu ahnden, in Frankenberg nicht verfolgt?

Liuzza: Das kannst du vergessen! Da wird nichts unternommen. Nur wenn wir mal meckern, wird das sofort mit einer gelben Karte geahndet.

Gab es Reaktionen aus Bromskirchen?

Liuzza: Bromskirchen hat sich am Dienstag telefonisch bei uns für das Verhalten des Spielers entschuldigt.

Sind die Vorkommnisse Ausnahmefälle?

Liuzza: Sie waren nur der Höhepunkt. Ich weiß auch, was auf uns jetzt zukommt: Viele werden sagen: Ihr seid ja keinen Deut besser. Ich möchte aber mit diesem Interview den Leuten sagen, dass wir uns solche Beleidigungen nicht mehr gefallen lassen. Das ist nicht mehr zumutbar. Zumal wir selber uns in Sachen Disziplin stark positiv entwickelt haben.

Türkgücü hat in dieser A-Liga-Saison bislang nur eine Gelb-Rote Karte kassiert.

Liuzza:Und die gab es auch nicht wegen Meckerns, sondern weil ein Spieler von uns den Ball bei einem Freistoß geblockt haben soll. Alle Vereine sollten erkennen, dass wir an unserem Auftreten gearbeitet haben. Ich verlange von allen Vereinen auf der anderen Seite, dass sie ihre Leute genauso in die Pflicht nehmen, wie wir unsere Leute. Man darf nicht über solche Äußerungen lachen, sondern muss sich die eigenen Leute zur Brust nehmen. Das Problem ist doch, dass, wenn Leute von Handgreiflichkeiten lesen, alle gleich denken, wir wären der Auslöser dafür. Das ist das Erste, was ich mir Montag bei der Arbeit anhören musste.

Nehmen solche Beleidigungen auf Fußballplätzen zu?

Liuzza: Ich kannte es so bislang nicht, weil ich immer deutsche Mannschaften trainiert habe. Seit ich die Türken trainiere, fällt mir das allerdings auf. Viele versuchen, uns bewusst mit solchen Äußerungen zu provozieren. Ich selber werde seit dieser Saison auch häufiger beleidigt.

Was erwarten Sie vom Kreisfußballausschuss?

Liuzza: Dass er auf einer Schiedsrichtersitzung seine Schiedsrichter auf diese Problematik hinweist. Man muss auch mal ein Spiel abbrechen, um ein Zeichen zu setzen, dass es so nicht weitergeht.

Was werden die Konsequenzen sein, die Ihr Verein ziehen wird?

Liuzza:Ich werde in den nächsten Tagen einen Brief an den hessischen Fußballverband schreiben. Ein bisschen Dummheit gehört leider auf dem Platz dazu. Aber ich werde mich von keinem mehr rechtsradikal oder rassistisch beleidigen lassen. Wenn so etwas wieder vorkommt, werden wir strafrechtliche Schritte einleiten. Wir lassen uns das nicht mehr gefallen.

So reagieren der TSV Bromskirchen und der Kreisfußballausschuss:

Für den TSV Bromskirchen sagt der zweite Vorsitzende Christoph Majewski, dass man mit dem Spieler über sein Verhalten reden und intern auch Konsequenzen ziehen werde. Das Geschehen selber stellt er allerdings anders dar: Der Bromskirchener Akteur sei während des Spiels immer wieder von einzelnen Türkgücü-Spielern gezielt provoziert worden. „Irgendwann ist dann die Situation leider ein wenig eskaliert“, sagt Majewski – und der Spieler habe sich nach seiner Gelb-Roten Karte zu den Äußerungen hinreißen lassen. Beim Verlassen des Platzes sei dieser von einem Türkgücü-Anhänger sogar mit einem Faustschlag attackiert worden. „Ich habe dann allen Beteiligten klar gesagt, dass es so etwas bei uns auf dem Sportplatz nicht gibt“, betont Majewski. Sein Verein habe sich für das Verhalten des Spielers bei Türkgücü ausdrücklich entschuldigt.

Kreisfußballwart Friedhelm Weinreich stellt eines auf HNA-Anfrage klar: „Die Schiedsrichter sind angehalten, auf solche Vorfälle zu achten und darauf wird auch von Funktionärsseite strikt geachtet.“ Allerdings seien ihm keine Vorfälle in dieser Saison bekannt. Auch Klassenleiter Rudolf Matter liegen keine entsprechenden Informationen vor. Wenn ein Schiedsrichter Vorfälle nicht mitbekomme oder in den Spielbericht eintrage, könnten betroffene Vereine laut Weinreich selber zur Tat schreiten und Beleidigungen anzeigen. Denn nur dann könne die Sportgerichtsbarkeit entsprechend ein Verfahren einleiten.

