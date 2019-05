Umstrittene Szene in Röddenau: Ein Tor fast ohne Gegenwehr

Röddenau - Mit 2:3 unterlag der TSV Röddenau am Sonntag im entscheidenden Abstiegsduell der Fußball-Kreisoberliga gegen den FSV Cappel. Eine Szene war etwas strittig - Was war denn da los?

Wegen der Bedeutung der Begegnung ging es zum Teil hitzig her auf dem Sportplatz in Röddenau. Vor allem nach dem Tor zum 2:1 für die Gastgeber.

Kurz zuvor hatte Cappel das 1:1 erzielt. Als einige Spieler des FSV noch an der Bande mit ihren mitgereisten Fans feierten, pfiff Schiedsrichter Christian Schmidt das Spiel – auch auf Wunsch der Röddenauer Spieler – recht schnell wieder an, ohne dass dabei alle Spieler des FSV schon wieder spielbereit auf dem Feld waren. Röddenau kam dadurch über Nico Wroblewski und Maxim Zich recht unbehelligt vor das Tor der Gäste. Und Zich erzielte den Treffer zur 2:1-Führung für den TSV.

Dies brachte natürlich die Spieler und Zuschauer der Gäste auf die Palme. Aber hätte der Schiedsrichter so schnell wieder anpfeifen dürfen? Wir haben bei heimischen Schiedsrichtern nachgefragt, was die Regeln über solch einen Fall sagen.

Marcel Zuncke, Schiedsrichter-Lehrwart im Kreis Frankenberg, sagt dazu: „Der Schiedsrichter darf ein Spiel nicht fortsetzen, wenn sich noch ein Spieler in der gegnerischen Hälfte befindet.“

Und Steffen Rabe, der seit 1999 Referee ist und Spiele bis zur Regionalliga leitet, ergänzt: „Wenn weniger als sieben Spieler spielbereit auf dem Feld sind, dann darf der Unparteiische das Spiel nicht frei geben.“

Maxim Zich, der Torschütze zum 2:1, hatte die Situation mit den Cappeler Spielern außerhalb des Feldes gar nicht richtig mitbekommen, sagt er. „Wir wollten nach dem Ausgleich schnell weiterspielen. Dann hat einer meiner Mitspieler zum Schiedsrichter gesagt, die anderen seien ja nicht mehr in unserer Hälfte. Daraufhin hat er das Spiel angepfiffen.“

Wo aber genau sich die Gästespieler in diesem Moment befunden hätten – ob neben oder bereits wieder auf dem Platz – darauf habe er in diesem Moment nicht geachtet. „Sicher ist nur, dass sie noch nicht geordnet waren und wir so relativ unbedrängt in Richtung Tor laufen konnten“, sagt Zich.

Doch auch diese strittige Szene nützte den Röddenauern nichts, wie Zich bedauert: „Leider hat dieses Tor uns nach der Pause nicht den nötigen Schub gegeben, um das Spiel noch für uns zu entscheiden. Jetzt müssen wir versuchen, am Mittwoch in der Relegation eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel klarzumachen.“

Von Michael Paulus