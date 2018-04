Verletztenmisere hat Gruppenligist TSV Röddenau weiter voll im Griff

Röddenau 0:2, Ederbergland II 2:4

+ © Foto: Archiv/ W. Hartmann/ nh Musste angeschlagen vom Feld: Der Röddenauer Nils Gaydos (links), hier auf unserem Archivbild gegen dem Watzenborner Kian Feriduni. © Foto: Archiv/ W. Hartmann/ nh

Röddenau. Wer am Samstagnachmittag im Heimspiel gegen den FC Burgsolms einen Blick auf die Auswechselbank des TSV Röddenau warf, der ahnte, welche Stunde für den heimischen Gruppenligisten geschlagen hatte: Die Verletztenmisere hat Röddenau – wie schon so oft in dieser Saison – wieder fest im Griff.