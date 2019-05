Voltigieren: Verbands- und Kreismeisterschaften in Allendorf/Eder

Großes Turnierwochenende des RFV Edertal

+ © Foto: Specht In den Startlöchern: Der RFV Edertal ist bestens vorbereitet für sein 24. Voltigierturnier diesen Samstag und Sonntag. © Foto: Specht

Allendorf/Eder - Hessens beste Voltigierer, hoffnungsvolle heimische Gruppen und viel Nachwuchs treffen sich an diesem Wochenende in Allendorf. Dort wird das Turnier des RFV Edertal ausgetragen, der auch in diesem Jahr auf dem Gelände im Ried dem Publikum Breiten- und Spitzensport bietet.