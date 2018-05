Wacks Elfmeter sitzt – Oberes Edertal ist nach 4:1-Sieg Meister

Entscheidung in Frankenberger Kreisliga A gefallen:

+ © Foto: Michael Paulus Markierte das 3:0 für den Meister: Sergej Pracht (links), hier gegen die Bromskirchener André Laugwitz, Dominik Wißfeld und Kevin Steuber (von links). © Foto: Michael Paulus

Frankenberg. Der letzte Schritt ist getan: Die SG Oberes Edertal ist Meister der Kreisliga A Frankenberg und Aufsteiger in die KOL. Das Nachholspiel am Mittwoch gab den Ausschlag – nach dem Sieg in Bromskirchen ist der Elf von Trainer Oliver Sprang Platz eins nicht mehr zu nehmen.