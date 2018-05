Was war denn da los? Packende Last-Minute-Entscheidung für SG Hatzfeld 

Fußball-Ballett in Eifa: Nicht nur die Schlussphase war enorm packend in diesem A-Ligahit. Hier „tanzen“ der Hatzfelder Jonas Kleindopp (links) und Francesco Deiana (SG Re/Ba).

Frankenberg. Das vergangene Wochenende war ein Spieltag der „Last-Minute-Entscheidungen“. Und das nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Frankenberger Kreisliga A.

Wie in der Bundesliga zum Beispiel zwischen SC Freiburg und dem 1. FC Köln fielen zwei späte Tore. Köln glich in der 87. Spielminute zum 2:2 aus, ehe Lucas Höler in der dritten Minute der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 3:2 den Abstieg der Geißböcke besiegelte.

Aber so etwas gab es auch im heimischen Fußball: Beispiel FC Ederbergland in der Hessenliga. Bei RW Frankfurt hatte der FCE in der Schlussminute die große Chance auf den 3:2-Siegtreffer. Nach Vorlage von Marco Kovacevic traf Ernis Hidic den Ball nicht richtig, und so ging sein Schuss knapp am Tor vorbei. Mit einem Sieg wäre der Klassenerhalt perfekt gewesen.

Noch spektakulärer allerdings war die Schlussphase im Kreisliga A-Spiel zwischen der SG Hatzfeld/Eifa und der SG Rennertehausen/Battenfeld. Die Gäste gingen trotz numerischer Unterzahl in der 82. Minute per Strafstoß in Führung. Dann aber nahm der „Wahnsinn“ seinen Lauf: Hatzfeld/Eifa glich in der 91. Minute zum 2:2 aus. In der 93. brachte Philipp Kaiser die Heimelf in Führung. In Folge dessen flog Gästetorwart Adrian Sellmann wegen Reklamierens mit Gelb/Rot vom Platz. Für Sellmann musste dann Feldspieler Nils Hoffmann ins Tor. Hoffmann musste in der 95. Minute sogar noch den Treffer von Sven Graul zum 4:2 hinnehmen.

„Solch einen Spielverlauf habe ich in dieser Form noch nie erlebt“, sagt Oliver Ullmann, Trainer der SG Hatzfeld/Eifa. „Der Treffer zum 1:2 hat uns noch mal wachgerüttelt. Erst in der Schlussphase haben wir dann mehr Druck entwickelt und sind noch zu drei Toren in der Nachspielzeit gekommen.“

Das ließ niemanden kalt

Diese Schlussphase ließ niemanden kalt. „Wir hatten in der Hinrunde ein ähnliches Spiel in Geismar“, erinnert sich Re/Ba-Trainer Andreas Schmalfuß. „Damals gerieten wir kurz vor dem Ende in Rückstand und drehten damals das Spiel in der Nachspielzeit noch zu unseren Gunsten. Dieses Mal hat es leider halt uns erwischt“, so Schmalfuß.

Von Michael Paulus