Wegen Corona: Auch Kahl & Schlichterle-Cup ist abgesagt

Ernsthausen. Frühzeitig haben die Organisatoren am Dienstag auch den für Juli geplanten 15. Kahl- und Schlichterle-Cup abgesagt.

Die Corona-Krise führt zu weiteren Absagen von Sportveranstaltungen in Waldeck-Frankenberg: Jetzt wurde auch der 15. Kahl- und Schlichterle-Cup vom 6. bis 12. Juli in Ernsthausen abgesagt. Das teilte Organisationschef Lorenz Reder am Dienstagnachmittag mit.

„Mit Rücksicht auf unsere etwa 100 freiwilligen Helfer, die Spieler, die Schiedsrichter und Zuschauer sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass der 15. Kahl- und Schlichterle-Cup ausfällt beziehungsweise im Juli 2021 nachgeholt wird“, schreiben Initiator Peter Schlichterle und Lorenz Reder in der Pressemitteilung.

Beide hoffen, dass alle Verständnis zeigen für diese nicht leicht gefallene Entscheidung. Somit fällt auch der genannte Termin der Auslosung am 20. April aus.

Der Kahl- und Schlichterle-Cup ist eines der beliebtesten und sehr hoch dotierten Fußball-Vorbereitungsturniere in der Sommerpause für die heimischen Mannschaften. Turniersieger im vergangenen Jahr war der FC Ederbergland mit einem 3:1-Erfolg erst nach Verlängerung gegen die SG Rennertehausen/Battenfeld. had