Wildschweine verwüsten Sportplatz in Reddighausen

Fußballplatz umgepflügt: Wildschweine hatten sich über den Sportplatz in Reddighausen hergemacht und vor dem Tor an der Waldseite großen Schaden angerichtet.

Reddighausen. Wildschweine haben am vergangenen Wochenende den Sportplatz in Reddighausen verwüstet.

Sportlich war es ein erfolgreiches, wenn auch turbulentes Wochenende für die SG Oberes Edertal. Während die Kreisoberliga-Elf ihren Fans in Holzhausen ein denkwürdiges Spiel lieferte, gab es auf dem Platz der SG in Reddighausen in der Nacht ungebetenen Besuch.

Gegen den SSV Hatzbach feierte die Sprang-Elf in der Fußball-Kreisoberliga Nord ihren siebten Saisonsieg. Am vergangenen Samstag gab es auf dem Sportplatz in Holzhausen einen spektakulären 5:4-Heimerfolg.

Dieser Sieg war nichts für schwache Nerven. Denn mit 5:0 hatte die Sprang-Elf bereits geführt, als die Gäste nach gut einer Stunde ihre Aufholjagd begannen. Zum Glück rettete OE das 5:4 über die Zeit.

Eine nicht so gute Nachricht gab es dann am folgenden Morgen: Wildschweine hatten sich über den Sportplatz in Reddighausen hergemacht und über Nacht vor dem Tor an der Waldseite großen Schaden angerichtet.

Aber die Schweine beließen es nicht bei einem Besuch, in der Nacht zum Montag gönnten sie sich noch einmal einen Nachschlag und zerstörten den Platz am Lehmberg schließlich noch auf ganzer Breite.

„Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr den Platz nicht mehr nutzen können“, sagt Ralf Schärer, 1. Vorsitzender des SV Reddighausen. „Die Schweine haben stellenweise den Platz bis zu 30 Zentimeter tief aufgewühlt. Da wird einige Arbeit auf uns zukommen, bis der arg ramponierte Sportplatz wieder bespielt werden kann“, befürchtet Schärer weiter.

Von Michael Paulus