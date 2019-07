Willinger Doppelschlag leitet Pokalaus des FC Ederbergland ein 

Allendorf/Eder - Für den FC Ederbergland kam der K.o. am Mittwochabend gleich in der ersten Runde des Hessenpokals.

Gegen den Nord-Verbandsligisten SC Willingen unterlagen die Ederbergländer verdient mit 2:3 (0:0).

Ein Doppelschlag in der 70. und 72. Minute mit einem aus Ederbergländer Sicht etwas umstrittenen Foulelfmeter brachte die Upländer auf die Siegstraße.

In den ersten 25 Minuten war die mit Spannung erwartete Pokalpartie von Taktik geprägt; bei beiden Teams stand der Ballbesitz im Vordergrund. FCE-Coach Trevisi hatte sein Team gegenüber dem Saisonauftaktspiel gegen den VfB Marburg gar auf acht Positionen verändert.

Bei Willingen standen Christian Kuhnhenne, Christoph Keindl und Jan-Henrik Vogel wie von Coach Schramme geplant in der Startformation, die der SCW-Coach auf immerhin vier Positionen geändert hatte.

Die erste Chance für die Gastgeber besaß Daniel Gora (8.), dessen Schuss abgeblockt wurde. In der 15. Minute verfehlte auf der Gegenseite Sebastian Butz aus 16 Metern. Gefährlicher blieben in der Folge die Upländer: Ein Zuspiel von Max Ullbrich von der rechten Seite erreichte Jan Henrik Vogel, der den Ball allerdings nicht richtig traf. Und die größte Möglichkeit in der ersten Halbzeit hatte wieder der Gast: Erneut leistete Ullbrich die Vorarbeit, doch Florian Heines Schuss landete zum Glück der Gastgeber am Gebälk (42.). Fazit der ersten Halbzeit: Aufgrund der Chancen hätte Willingen führen müssen, aber das torlose Remis ging aufgrund der Spielanteile bis dahin in Ordnung.

In Halbzeit zwei bahnte sich dann in der 70. Minute das Debakel für die Gastgeber an: Max Ullbrichs Flachschuss aus 16 Metern landete zum 0:1 im FCE-Kasten.

Nachlegen taten die Upländer sofort: Als Jermaine Hofmann Ullbrich im Strafraum foulte, haderten die Gastgeber mit dem Elfmeterpfiff. Michael Bott ließ sich die Chance nicht nehmen; er verlud Torwart Geiss.

Nun wachte der FCE auf, wurde aggressiver. Nach Eckball von Hofmann köpfte Manuel Todt aufs Tor; den Abpraller verwertete Tim Biesenthal zum 1:2-Anschluss. Doch die Willinger legten wieder nach: Als Keeper Geiss nach einer Abwehraktion zu weit vor dem Tor stand, zog Sebastian Butz aus 35 Metern ab und traf zum 1:3 (83.). Mehr als der erneute Anschluss durch Manuel Todt (88.) zum 2:3 gelang den Ederbergländern nicht.