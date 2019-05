Wroblewskis Traumtor beschert Röddenau den verdienten Ausgleich

Bunstruther Freudentaumel auf dem Sportplatz in Röddenau: Torjubel zum 0:1 durch Andrei Vasile Moldovan. Seine Teamkameraden freuen sich mit.

Röddenau - Die Entscheidung, wer in der Relegation zur Kreisoberliga das Finale erreicht, ist auf kommenden Sonntag (2. Juni) vertagt:

Denn im ersten Aufeinandertreffen trennten sich der TSV Röddenau und die SG Bunstruth/Haina 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Die rund 600 Zuschauer sahen am Röddenauer Muschelweg keine gute, aber eine intensive Partie. Insgesamt gab es nur wenige Chancen.

Die Gäste nutzen allerdings ihre einzige Chance kurz vor der Pause zur überraschenden Führung: Eine Flanke von Romeo Spetcu verwertete Andrei Moldovan sicher zum 1:0 (44.).

Mit einer Chance durch Romeo Spetcu, bei der Keeper Dean Schengel nach einem Freistoß zur Ecke klären konnte, startete der Gast engagiert in die zweite Hälfte. Auf der Gegenseite sorgte dann ein Hecker-Freistoß für Gefahr vor dem Böhl-Tor, doch der Ball strich knapp am Pfosten vorbei (67.).

Zunehmend lief den Gastgebern die Zeit davon. Doch in der 77. Minute wurden die TSV-Fans erlöst: Nico Wroblewski markierte den 1:1-Ausgleich. Bei seinem Traumtor in den rechten Winkel war Keeper Böhl machtlos. Und Röddenau blieb bei Kontern gefährlich. In einer hektischen Schlussphase blieb es beim 1:1.

Ebenfalls Unentschieden trennten sich in der zweiten Partie dieser Relegationsrunde der SSV Bottenhorn und der VfL Dreihausen - nämlich 0:0.

Von Michael Paulus