Zum Abschied  für Trainer Eisenmann: Altenlotheim gewinnt kleines Finale 

Arm in Arm: Für die Trainer Lars Steinbock (links) und Günther Eisenmann war das kleine Finale ihr letztes Spiel.

Sachsenberg. Der TSV Altenlotheim hat das „kleine Finale“ beim Waldecker Pokal mit 2:0 (0:0) gegen die SG Vasbeck/Adorf gewonnen. Tschüss sagte am Sonntag in Sachsenberg Altenlotheims Coach Günther Eisenmann, dem die Spieler zum Abschied diesen Sieg schenkten.

Aber das war nicht die Nachricht des Tages. Die Schlagzeile lieferte der Rücktritt von Trainer Lars Steinbock bei der unterlegenen SG. Der 40 Jahre alte Übungsleiter hatte nach dem verlorenen Halbfinale vor acht Tagen der Mannschaft seinen Abschied nach der Partie am Sonntag erklärt. Steinbock wolle nach dem Kreisoberliga-Abstieg einen Neustart in der Kreisliga A ermöglichen, sagte Manuel Klöser aus dem SG-Vorstand.

Beide Teams mussten Spieler ersetzen, die SG sogar ihre komplette Torhüter-Riege. Deshalb stand Stürmer Kai Klöser im Kasten. Anders als sein Gegenüber Mirko Ohnesorge vom TSV, der einen Schuss von Simon Kraus (45.) hielt, hatte er bis zur Pause nichts zu parieren.

16 Minuten nach Wiederbeginn dann meisterte Klöser einen von Patrick Brandt getretenen Foulelfmeter. Der TSV hatte aber nun Oberwasser, Brandt machte mit dem Treffer zum 1:0 (68.) seinen Patzer wieder gut. Mit dem 2:0 durch den freistehenden Markus Kisjuhas (73.) war die Partie entschieden.

Finale: Berndorf siegt 3:1

Bierfontänen, Jubelgesänge, Gewinnershirts in Weiß und ein Heiratsantrag: Die Fußballer des TSV Berndorf haben mit vielen Emotionen und doch auch vorbereitet den ersten Sieg für ihren Verein im Waldecker Pokal gefeiert. Mit 3:1 (3:0) gewann der Favorit in Sachsenberg das Endspiel gegen die SG Eppe/Nieder-Schleidern. Die rund tausend Zuschauer (580 zahlende), denen der TSV Sachsenberg zu seinem 90-jährigen Bestehen ein guter Gastgeber war, erlebten einen letztlich verdienten Erfolg des Kreisoberligisten. Den Siegerpott, den Kapitän Martin Bangert von Landrat Reinhard Kubat und Kreisfußballwart Peter Bauschmann entgegennahm, zierte in knapp 70 Jahren Pokalhistorie der TSV noch nie. „Jetzt können wir uns zum ersten Mal auf dem Pokal eingravieren lassen“, sagte Rainer Schramme nach seiner (vorerst?) letzten Partie als Berndorfer Trainer sehr zufrieden und bekannte: „Ich bin unheimlich stolz auf die Truppe.“ (mn)