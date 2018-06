Zum Auftakt erwartet Hatzfeld/Eifa II die Reserve der SG Eder

Eifa. Am Dienstag startet die Relegation zur Frankenberger Fußball-Kreisliga B. Auf dem Sportplatz in Eifa empfängt die zweite Mannschaft der SG Hatzfeld/Eifa die Reserve der SG Eder.

Genau diese Paarung gab es auch schon in der vergangenen Spielzeit. Damals setzte sich die SG Eder klar mit 2:0 und 4:0 durch. Dieses Mal scheint es aber eine engere Angelegenheit zu werden, Marco Weigel, Verantwortlicher bei der SG Hatzfeld/Eifa, meint: „Im letzten Jahr waren wir ja recht chancenlos. Ich hoffe, dass wir dieses Mal auf dem kleinen Platz in Eifa eine bessere Chance haben.“ Die SG Eder sei der Favorit in dieser Relegation, so Weigel. „Das Heimspiel wollen wir auf jeden Fall gewinnen, um fürs Rückspiel eine gute Ausgangsposition zu haben“, sagt Weigel.

Patrick Riebeling von der SG Eder II geht davon aus, dass es kein einfaches Spiel werden wird. „Hatzfeld/Eifa II hat eine gute Mannschaft und eine ordentliche Saison gespielt. Das Spiel wird mit Sicherheit kein Spaziergang für uns. Aber wir wollen uns eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel schaffen“, erläutert Riebeling. Dafür werde es wichtig sein, in der Defensive sicher zu stehen und auch nach vorne zu versuchen, gefährliche Aktionen zu starten, so Riebeling.

Was die Personaldecke angeht, meldet Marco Weigel „alle Mann an Bord“.

Sein Gegenüber Patrick Riebeling hat in Sachen Kaderplanung noch einige Fragen offen. Alles in allem können sich die Zuschauer auf eine ausgeglichenere Partie wie im Vorjahr freuen. (mp)