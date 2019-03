Zum Titel bei Sturm und Regen: Paul Becker und Partner wieder vorn

Willingen. Den Titel verteidigt: Der Frankenberger Paul Becker hat sich mit seinen Partnern Jonas Schröder sowie Peter und Georg Wolf in Willingen bei den zweiten Deutschen Snow-Volleyball-Meisterschaften den Sieg gesichert.

Zwei Tage lang ging es am Fuße des Ettelsbergs hoch her. Vom starken Wind, den Regenschauern und den frischen Temperaturen ließen sich die Teams nicht beeindrucken, die Ballwechsel waren hart umkämpft, besonders in den Finalspielen. Hier lieferten sich Becker und Co. ein Duell mit starken Netzaktionen, am Ende entschieden sie die Partie mit 2:1-Sätzen (15:11, 9:15, 15:8) gegen Johannes Delinsky, Sebastian Korbach, Alexander Krippes und Peter Wagler für sich. „Wir sind Samstag extrem gut ins Turnier gestartet. Sonntag war’s dann verdammt steinig für uns, das hätte auch anders ausgehen können, deswegen ist es umso schöner, dass es mit der Titelverteidigung geklappt hat“, sagte Paul Becker.

Das Ticket fürs Halbfinale, in dem sich das Team mit 2:0 (11:3, 11:9) durchsetzte, wurde Samstag gelöst: Das erste Spiel gegen Peter Nogueira Schmid, Max Pähler und Marko Sudy wurde mit 2:0 (15:6, 15:8) gewonnen, in der zweiten Partie gegen Delinsky, Korbach, Krippes und Wagler setzten sich Becker und Co. mit 2:0 (15:6, 15:8) durch.

Bei den Mädels ging der Titel an Lena Overländer, im vergangenen Jahr bereits Siegerin, sowie ihre Partnerinnen Sarah Overländer, Annika Stenchyl und Charlotta Werschek.