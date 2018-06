Zweiter Erfolg auf World-Tour: Sarah Schneider gewinnt in Alanya

Alanya. Die Frankenberger Beachvolleyballerin Sarah Schneider hat ihren zweiten Erfolg auf der World-Tour gefeiert. Sie gewann in Alanya (Türkei).

In der Türkei musste sie in den Tiebreak und setzte sich mit Partnerin Viktoria Seeber (TV Altdorf) gegen das heimische Duo Aleyna Vence/Bugra Eryildiz 15:13 durch. Ihr zweiter Erfolg nach der Südost-Asien-Tour in Phnom Penh.

Dabei war der Turnier-Auftakt in der Türkei gar nicht so erfolgversprechend. In der Vorrunde trafen Schneider/Seeber auf die starken Russinnen Rudykh/Zayonshovskaya, die den ersten Satz gewannen. Doch die beiden Deutschen glichen mit starken Blockaktionen aus und holten sich mit 15:12 den Tiebreak-Erfolg. Nach 2:0 gegen das türkische Team Nezir/Yurtsever standen sie so als Gruppensieger fest.

Trotz der guten Ausgangslage mussten sie auch im Viertelfinale erneut in den Tiebreak. Die Österreicherinnen Dorina Klinger und Valerie Teufl verlangten Sarah und Viktoria alles ab. Erneut knapp setzten sie sich aber mit 15:12 durch und zogen ins Halbfinale ein. Dort warteten erneut die Russinnen Rudykh/Zayonchovskaya. Diesmal ließen die Deutschen nichts anbrennen. Nach 21:15 und 22:20 war der Einzug ins Finale perfekt.

Hier hatten sie dann nicht nur mit den beiden Türkinnen Aleyna Vence und Bugra Eryildiz zu kämpfen, sondern auch mit einem frenetisch pfeifenden Publikum. Der erste Satz ging somit 21:18 verloren. Doch erneut glichen Sarah und Viktoria mit 21:13 aus. Im Tiebreak setzte sich kein Team ab, beide agierten ausgeglichen. Letztlich waren es die gelungenen Blockaktionen von Sarah, die den viel umjubelten 15:13-Erfolg und somit die zweite Gold-Medaille auf der World-Tour brachten.

Der verdiente Lohn für Sarah Schneider ist auch die Einladung zu einer Sichtung für den Nationalkader in dieser Woche in Hamburg. (br)