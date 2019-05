0:2 hinten, 3:2 vorne und dann noch 3:4 verloren

Mittendurch: An zwei Abwehrspielern des TSV Schwarzenborn vorbei sprintet hier Philipp Immig von der TSG Bad Sooden-Allendorf (Mitte) in den gegnerischen Strafraum.

Bad Sooden-Allendorf - Spannender geht es nicht mehr, doch weder die Spieler noch die Fans der TSG Bad Sooden-Allendorf hätten diese Achterbahnfahrt der Gefühle gebraucht. Auch Jörg Immig nicht. „Wenn man mit 0:2 zurückliegt, dann mit 3:2 führt und noch zwei Tore in der Nachspielzeit kriegt, dann ist das ganz bitter“, sagte der BSA-Coach nach der 3:4 (1:2)-Niederlage seiner Mannschaft im ersten Relegationsspiel um den freien Platz in der Fußball-Gruppenliga gegen den TSV Schwarzenborn.

Tragisch war dieses Ergebnis für die Gastgeber auch deshalb, weil Bad Sooden-Allendorfs überragender Spieler Philipp Immig in der 88. Minute die mögliche 4:2-Führung auf dem Fuß hatte, freistehend aber den Kasten verfehlte.

Gnadenlos effektiv waren dafür die Gäste in den letzten Sekunden, nachdem Gies zuvor per Kopfball nur die Querstange getroffen hatte. Erst köpfte Gies das Leder hinter dem tatenlos auf der Linie klebenden BSA-Keeper Hennemuth zum 3:3 ein (90.), dann war Pascal Schmitt in der vierten Minute der Nachspielzeit beim Siegtreffer des in Unterzahl spielenden TSV zur Stelle. Kurz vorher hatte Mannschaftskamerad Lukas Piel nach einer Beleidigung die Rote Karte gesehen.

Reglos lagen einige BSA-Spieler nach dem Schlusspfiff auf dem Rasen. „Das Ganze ist einfach nicht zu fassen“, machte es unter den heimischen Kickern die Runde, während die in einem großen Bus angereisten Schwarzenborner Fans johlten und ihre Mannschaft feierten. „So seh‘n Sieger aus“, schallte es aus über 100 Kehlen über den Sportplatz im Eilse, während die Kurstädter auf der anderen Seite die Fußball-Welt nicht verstanden.

Dabei hatten die Platzherren vor gut 250 Besuchern auch nach einem 0:2-Rückstand durch Schmitt (8.) und Richardt (40.) einen unbändigen Willen unter Beweis gestellt. Schon zwei Minuten nach dem 0:2 knallte Immig das Leder aus der Distanz in die Maschen. „Da hatte ich ein gutes Gefühl für die zweite Halbzeit, denn spielerisch waren wir die bessere Mannschaft“, sagte der BSA-Trainer.

Und als Tim Range (65.) und dann Mannschaftskapitän Sebastian Jilg per Foulelfmeter die 3:2-Führung schafften (76.). waren die heimischen Anhänger selig. „Vielleicht waren wir in der Schlussphase etwas zu euphorisch“, meinte Jörg Immig, nachdem sich in den letzten Minuten die Ereignisse förmlich überschlugen.

Schon am morgigen Sonntag geht es für BSA um 15 Uhr beim zum Auftakt spielfreien SV Freienhagen/Sachsenhausen, Vizemeister der Kreisoberliga Waldeck, weiter.

TSG Bad Sooden-Allendorf:Hennemuth - Z. Jando (69. E. Hofert), Luckhardt, S. Hofert - Immig, S. Jilg, Kleeberg, F. Jilg, Acar - Abdali, Range.

Tore: 0:1 Schmitt (8.), 0:2 Richardt (40.), 1:2 Immig (42.), 2:2 Range (65.), 3:2 Jilg (76./Foulelfmeter), 3:3 Gies (90.), 3:4 Schmitt (90.+4). eki