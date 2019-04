2:0-Führung leichtfertig verspielt

Tordrang: In den Strafraum dringt Jannik Schinzel ein und wird danach zu Fall gebracht. Klare Sache: Elfmeter.

Kleinalmerode – Der gestrige Sonntag hätte ein großer Tag für die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach in der Fußball-Gruppenliga werden können. Nach über einer Stunde führte die Mannschaft von Trainer Goran Andjelkovic gegen Spitzenreiter SG Hombressen/Udenhausen noch mit 2:0, doch am Ende reichte es nur zu einem aus Sicht der Gastgeber mageren 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Ein Sieg hätte die Tabellenführung für Klei./Hun./Doh. bedeutet, doch daraus wurde nichts. Sehr zum Ärger der Akteure, der vielen Besucher in Kleinalmerode und natürlich auch von Goran Andjelkovic.

Dabei schien zunächst alles für die Platzherren zu laufen. denn Abwehrchef Tim Demus und seine Nebenleute ließen lange überhaupt keine zwingenden Chancen des zunächst abwartend agierenden Rivalen zu.

Dafür machte Adrian Koch auf der Gegenseite auf sich aufmerksam, als er einen Freistoß mit voller Wucht aufs Tor beförderte. Wie an der Schnur gezogen schlug das Leder aus fast 30 Metern Torentfernung im Kasten von Torhüter Alexander Seeger ein (9.). Und der SG-Angriff um Jannik Schinzel, Jakub Swinarski und René Weska machte munter weiter und wurde noch vor der Pause belohnt.

Nach einem tollen Solo von Wirbelwind Schinzel im Strafraum zeigte der Unparteiische Sascha Bauer aus Fritzlar sofort auf den Punkt (41.). „Das müsste der Jannik öfter machen. Der ist so schnell, den kann man bei seinen Dribblings kaum mit fairen Mitteln stoppen“, meinte der erkrankte SG-Kapitän Stefan Küllmer als aufmerksamer Beobachter an der Seitenlinie. René Weska hatte beim stramm geschossenen Elfmeter allerdings Glück, dass der in die richtige Ecke abtauchende Keeper Seeger nur noch die Fingerkuppen ans Leder bekam.

Nach dem Wiederanpfiff machten die Hausherren weiter Druck und nicht den Fehler, dem Tabellenführer ganz das Feld zu überlassen. Und doch wurde das Engagement nicht belohnt, weil Hombressen/Udenhausen praktisch aus dem Nichts der Anschlusstreffer gelang.

Eine wohl eher als Flanke gedachte, hohe Hereingabe von Lüdicke senkte sich über den verdutzten Tim Behnke in den Torwinkel. Und plötzlich war der Gast voll da und setzte die Andjelkovic-Elf unter Dauerdruck.

Nachdem der völlig frei vor Behnke auftauchende Oliver Speer bereits eine Riesenchance zum Ausgleich verpasst hatte (75.), war es dann der sträflich ungedeckte Lennart Carrier, der nur vier Minuten später zuschlug. In der Schlussphase hatten Swinarski und Weska auf der einen Seite sowie Dominik Lohne beim Gegner noch Möglichkeiten.

Tore:1:0 Koch (9,), 2:0 Weska (41./FE), 2:1 Lüdicke (64.), 2:2 Carrier (79.). eki