2:1-Sieg, aber Rote Karte für Tim Demus

Wettesingen – Mit dem 2:1 (1:0)-Auswärtssieg bei der SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen gelang Fußball-Gruppenligist SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach die Revanche für die im Hinspiel erlittene Niederlage, doch musste die Spielgemeinschaft diesen Erfolg teuer bezahlen. Nur zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff sah Abwehrchef Tim Demus wie schon im ersten Vergleich die Rote Karte, so dass seine Mannschaft fast die gesamte zweite Hälfte mit einem Akteur weniger auf dem Rasen stand.

„Das Foul von Tim war nicht einmal gelbwürdig“, meinte SG-Trainer Goran Andjelkovic und haderte mit der Entscheidung des Unparteiischen. Dennoch waren die Gäste auch in Unterzahl das bessere Team. „Unser Gegner hat uns während der 90 Minuten erstaunlich viel Raum gelassen. Da klafften immer wieder große Lücken zwischen den Mannschaftsteilen“, sagte Andjelkovic.

Youngster Johannes Jank ließ sich deshalb auch nicht lange bitten und schaffte mit seinen beiden Treffern kurz vor und nach dem Wechsel eine 2:0-Führung.

Wer gedacht hatte, dass die Platzherren nun Überzahl alles auf eine Karte setzen würden, der sah sich getäuscht. „Unser Gegner war einfach nicht konsequent genug und hat in der Offensive zu umständlich agiert“, meinte der Gästecoach. So geriet das von Daniel Schwenda gehütete Gehäuse auch in den zweiten 45 Minuten kaum einmal ernsthaft in Gefahr. Zwar reichte es für die Gastgeber noch zum Anschlusstreffer acht Minuten vor Schluss, doch in den letzten Minuten lief Wettesingen buchstäblich die Zeit weg.

SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach: Schwenda - Oppermann, Demus, Rippel, Gunkel - Swinarski, Becker, Koch (83. Küllmer), Schinzel - Weska (70. Spangenberg), Jank (89. Nickel).

Tore: 0:1/0:2 Jank (38./55.), 1:2 Limbach (82.). eki