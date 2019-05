Abstiegskampf nun voll entbrannt

Laufduell: Sich nochmals richtig reinhängen will Lütfi Elevli vom Lichtenauer FV (rechts).

Witzenhausen - Auf der Saison-Zielgeraden in der Fußball-Kreisoberliga ist der Kampf um die Vizemeisterschaft völlig offen. Die spielfreie TSG Bad Sooden-Allendorf hat den Auftritt des Konkurrenten SV Weidenhausen II beim TSG Fürstenhagen im Auge. Im Tabellenkeller stehen der SSV Witzenhausen und derVorletzte TSV Waldkappel vor dem direkten Duell mächtig unter Druck.

SG Wehretal - Großalmerode(Samstag, 17 Uhr). Noch keineswegs abgehakt hat der Tabellenfünfte aus Großalmerode die Saison, wie der klare 5:2-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Niederhone unterstreicht. „Wir möchten noch einige Punkte unter Dach und Fach bringen“, sagt Trainer Stefan Koch. Und auch Goalgetter Danny Nickel ist sehr ehrgeizig und will seine Quote von derzeit 15 Treffern noch erhöhen.

Nicht dabei ist im Samstag-Auswärtsspiel Torhüter Daniel Gude, der durch Markus Uhr vertreten wird.

SSV Witzenhausen - Waldkappel (Sonntag, 15 Uhr). „Ich erwarte von meiner Mannschaft nach einer zuletzt ganz schwachen zweiten Halbzeit in Fürstenhagen eine andere Einstellung“, macht SSV-Trainer Volker Reinhardt unmissverständlich klar. So war Witzenhausens Coach am vergangenen Sonntag richtig sauer, nachdem seine Kicker mit zunehmender Spielzeit bei der 1:3-Niederlage kaum noch Gegenwehr zeigten.

„Das muss sich in diesem Spiel erheblich ändern“, fordert Reinhardt, wohlwissend, dass ein Sieg fast schon den Klassenerhalt bedeutet. Fehlen werden bei den Gastgebern Jonas Heinemann aus beruflichen Gründen sowie Florian Philipp und Niklas Gröger. Auch der Einsatz von Jatho steht wegen einer Grippe nicht fest.

TSG Fürstenhagen - SV Weidenhausen II (Sonntag, 15 Uhr). „Die Weidenhäuser können noch Vizemeister werden und dürften entsprechend ehrgeizig bei uns auftreten“, rechnet TSG-Trainer Daniel Christl mit einem bis in die Haarspitzen motivierten Gegner. Die Platzherren stellten in dieser Saison aber schon einige Male unter Beweis, dass sie mit einer starken Besetzung in dieser Klasse durchaus konkurrenzfähig sind.

Mit schon 27 Punkten auf dem Konto ist die Christl-Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt praktisch aus dem Schneider, der größere Druck lastet also eindeutig auf den Schultern des Konkurrenten.

Noch mit Unbehagen denkt Christl an das mit 0:4 verlorene Hinspiel, in dem seine Kicker kaum etwas auf die Reihe bekamen. „Das war eines unserer schlechtesten Spiele in dieser Saison“, sagt Fürstenhagens Coach. Drei der vier Weidenhäuser Treffer gingen seinerzeit auf das Konto von Torjäger Jerome Kirschner.

Lichtenauer FV - Rot-Weiß Fürstenhagen (Sonntag, 15 Uhr). Noch zwei Punkte sind nach Meinung von Fürstenhagens Vorsitzendem Holger Nolte in dieser Saison nötig, damit man auch in der kommenden Saison für die Kreisoberliga planen kann. Geschenkt werden die Gäste die Punkte vom Meister aber nicht bekommen. „Wir möchten in dieser Serie kein Spiel mehr verlieren und wollen auch nicht mehr viele Gegentore kassieren“, sagt Lichtenaus sportlicher Leiter Erkan Kilci. Bei den Gästen ist Angreifer Reinhold Gaber nach einer Operation in dieser Saison nicht mehr einsatzfähig. eki