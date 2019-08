Alle Teams in zwei Derbys warten auf den ersten Sieg

Fußball-Kreisoberliga

Tordrang: Auf die Tore von Ray Vogel (rechts), der erst am Mittwoch zwei Treffer im Pokalspiel erzielte, setzt der FC Großalmerode im ersten Saison-Heimspiel gegen die SG Werratal.

Witzenhausen - Nur wenige Fußballspiele auf Kreisebene werden am Wochenende wegen des Open-Flair-Festivals in Eschwege ausgetragen. Dabei stehen sich in der Kreisoberliga vier Teams aus dem Raum Witzenhausen in zwei Auseinandersetzungen gegenüber, die alle noch ohne Sieg in dieser Saison sind.