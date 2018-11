An der Spitze wird es eng für SG Abterode/Eltmannshausen

Witzenhausen. Eine erneute Pleite bezog Fußball-Kreisliga A-Spitzenreiter SG Abterode/Eltmannshausen bei der SG Kammerbach/Hitzerode und verlor knapp mit 1:2.

SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach II - Reichensachsen II 2:1 (1:1). In einer ausgeglichenen ersten Hälfte erarbeiteten sich beide Teams auf Grund der starken Abwehrreihen kaum Torchancen. Erst nach dem Wiederanpfiff startete die SG einen Dauerangriff auf das SV-Gehäuse, gute Chancen durch Adam, Kaplan und Träbing prallten an Pfosten und Latte ab. In der Schlussphase brachte der SV die SG durch Konter in Bedrängnis, doch SG-Keeper Norris Brandt war zweimal auf dem Posten. Beim Sieger zogen Johannes Jank und Christian Adam im Mittelfeld die Fäden. Dabei gelang Christian Adam aus 20 Metern in den Winkel ein Sonntagsschuss.

Tore: 1:0 Adam (17.), 1:1 Meyer (26.), 2:1 Akin (51.).

Großalmerode II - SG Werratal 0:2 (0:1). Bis zur Pause war die SG spielbestimmend, Torchancen waren aber bei beiden Teams Mangelware. Erst nach dem Seitenwechsel drehte der FC auf, gute Gelegenheiten durch Bytyqi, Brückner und Cwik blieben ungenutzt. Die SG brachte zwar nicht mehr viel zustande, erhöhte aber nach einem Torwartfehler auf 2:0.

Tore: 0:1 Wollermann (19.), 0:2 Andre Mora (70.).

Eschenstruth - Hessische Schweiz 3:2 (2:1). Auf tiefem Geläuf kam Eschenstruth besser ins Spiel, musste aber nach einem Abwehrfehler den Ausgleich hinnehmen. Nach einer Einzelleistung erhöhte TSG-Akteur Marcel Umbach vor der Pause auf 2:1. In der zweiten Hälfte machte der SV mehr Druck, agierte mit hohen Bällen und erzielte per Freistoß den Ausgleich. Nach einer Einzelleistung von TSG-Akteur Witzel auf Umbach schob dieser das Leder durch die Beine des Gäste-Keepers ins Tor. Der SV blieb weiter am Drücker und blieb bei Standardsituationen gefährlich. TSG-Spieler Umbach scheiterte per Foulelfmeter am SV-Keeper (51.). Bestnoten verdiente sich TSG-Ersatzkeeper André Mattauch.

Tore: 1:0 Marställer (10.), 1:1 Ieso (20.), 2:1 Umbach (41.), 2:2 Schlund (50.), 3:2 Umbach (65.).

SG Kammerbach/Hitzerode - SG Abterode/Eltmannshausen 2:1 (1:1).Die Gäste setzten den Tabellenführer von Beginn an unter Druck und ließen kaum Chancen zu, versäumten aber ein höheres Resultat. So scheiterte Schindewolf per Foulelfmeter an Gäste-Keeper Kehres (30.). Weitere Möglichkeiten durch Schüler, Schulze und Schindewolf blieben ebenfalls ungenutzt oder wurden von SGA-Keeper Kehres zunichte gemacht.

Tore: 0:1 Brill (40./Foulelfmeter), 1:1 Friederich (43.), 2:1 Lange (73.).

Rommerode - Wickenrode 4:0 (2:0). In der einseitigen Partie stand Rommerode zu keiner Zeit unter Druck. Der Sieg hätte noch höher ausfallen können, doch Kasprzyk, Grocke und Pforr ließen noch gute Chancen aus. Matchwinner mit drei Treffern war Mick Vogelsang.

Tore: 1:0 Vogelsang (22.), 2:0 Wiegel (33.), 3:0/4:0 beide Vogelsang (66./72.).

SG Frankershausen/Germerode - Hasselbach 3:0 (2:0). Bis zur Pause sahen die Zuschauer ein verteiltes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die SG ließ den Ball laufen, machte mehr Druck nach vorn und war effizienter im Ausnutzen der Torchancen. Ein starker Rückhalt seines Teams war SG-Keeper Jan-Ole Riesinger sowie die Defensive.

Tore: 1:0 Jank (18.), 2:0 Koch (40.), 3:0 Jank (50.).

VfB Witzenhausen - SV 07 Eschwege II 3:2 (1:1). Nach einer verteilten ersten Hälfte übernahm der VfB nach der Pause das Kommando und überzeugte durch Kombinationsspiel. Bestnoten beim VfB verdiente sich der in der 30. Minute eingewechselte Mohammad. Beim SV überzeugte Jan Kaufmann.

Tore: 0:1 Berg (25.), 1:1 Mohammad (40.), 2:1 A. Cicek (57./Foulelfmeter), 3:1 Dao (75.), 3:2 Jäger (86.). (zwp)