Anreise über 40 Kilometer zum Heimspiel

Reichensachsen - Schlechte Witterungsbedingungen und Plätzverhältnisse erfordern mitunter ungewöhnliche Maßnahmen. So trägt Fußball-Gruppenligist SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach sein Heimspiel gegen den TSV Wichmannshausen am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasen-Platz in Reichensachsen aus.

„Unsere Plätze in Kleinalmerode und Hundelshausen sind derzeit nicht bespielbar. Nach der langen Winterpause und der intensiven Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil will meine Mannschaft unbedingt mal wieder um Punkte spielen“, begründet SG-Trainer Goran Andjelkovic die Entscheidung. Schon am vergangenen Wochenende war die Partie beim VfL Kassel abgesagt worden. Letztmals aktiv war die Spielgemeinschaft in der Gruppenliga am 18. November beim 3:3 beim KSV Hessen Kassel II.

„Wir können den Wunsch der Fußballer nachvollziehen und haben entsprechend reagiert“, sagt SG-Vorsitzender Fritz Werner. „Der Platz in Reichensachsen stand bei unserer Anfrage zur Verfügung und der Gruppenliga-Klassenleiter war auch einverstanden.“

Bei dieser Verlegung am kommenden Sonntag soll es zunächst einmal bleiben, denn in finanzieller Hinsicht ist diese Entscheidung für die SG wohl ein Draufleger. Einmal dürften nicht so viele Fans wie gewohnt die Fahrt zum 40 Kilometer entfernten Spielort antreten, zum anderen muss auch Miete für die Spielstätte bezahlt werden.

Rein sportlich ist Kleinalmerode/Hundelshausen gegen den Tabellenletzten natürlich klarer Favorit. Schon im Hinspiel gab es nach Treffern von Swinarski (2) und Schinzel einen glatten 3:0-Sieg. „Gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel haben wir uns aber oft nicht mit Ruhm bekleckert“, warnt Goran Andjelkovic.

Im Kampf um einen Spitzenplatz wollen die Gastgeber die Spannung aber hochhalten. Nicht zur Verfügung stehen Angreifer René Weska und der noch im Urlaub weildende Johannes Jank. eki