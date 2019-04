Aus der Traum vom Aufstieg für die SG Klei./Hun./Doh.

Hundelshausen - Hochkarätige Chancen vergeben, unnötige Treffer kassiert und 1:3 verloren. Nach der Heimniederlage im Verfolgerduell gegen den TSV Rothwesten muss die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach die Hoffnungen auf den ersten oder zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Gruppenliga wohl begraben.

„Es hilft alles nichts. In unserem Angriff ist derzeit der Wurm drin. Tormöglichkeiten, die Jakub Swinarski, René Weska oder Jannik Schinzel früher mit Leichtigkeit reingemacht hätten, die werden jetzt einfach nicht genutzt“, befand ein nach Spielende recht unaufgeregter Goran Andjelkovic. Auch der sonst so resolute und stimmgewaltige SG-Trainer war nach der Partie ein bisschen ratlos. Gern hätten er und seine Mannschaft das Rennen um die Spitzenplätze bis zum letzten Spieltag offen gehalten, doch aus eigener Kraft ist nun nichts mehr drin.

Auch für die optischen Vorteile, die sich die Gastgeber über weite Strecken auf dem Sportplatz in Hundelshausen erarbeiteten, kann sich die Spielgemeinschaft nichts kaufen. In punkto Effizienz war der Gegner klar besser. Vier Möglichkeiten und drei Treffer, das nennt man eine nahezu optimale Ausbeute.

Die Bundesliga-Liveberichterstattung im Fernsehen und das nasskalte Wetter am Samstag machten auch dem Kassierer einen Strich durch die Rechnung. Nur 60 Zuschauer wollten das Verfolgerduell sehen - und sahen zu Beginn der Partie nicht allzu viel. Die Platzherren rannten vergeblich an, der Rivale verteidigte geschickt und schaffte dann bereits mit seiner ersten Möglichkeit die überraschende Führung. Torjäger Nikolaj Eckhardt war bei einer Hereingabe zur Stelle und drückte das Leder an Daniel Schwenda vorbei über die Linie. Und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte jubelten die Rothwestener ein zweites Mal, als Pietri nach einem zu kurz abgewehrten Freistoß nicht lange fackelte und Schwenda mit seinem trockenen Schuss keine Chance ließ. „Wir haben aber nicht aufgegeben, da kann ich meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen“, sagte Andjelkovic später. Tatsächlich hatten die Platzherren in den 20 Minuten unmittelbar nach dem Wiederanpfiff ihre beste Phase. Erst scheiterte Jonas Oppermann aus Nahdistanz am blitzschnell reagierenden Herbst im TSV-Kasten (52.). dann brachte Mannschaftskamerad Weska das Kunststück fertig, das Leder mit dem Kopf neben das leere Tor zu bugsieren - eine vergebene Riesenchance. Die kalte Dusche folgte alsbald, als erneut Eckhardt nach einem Konter alles klarmachte (62.). Der Anschlusstreffer nach schönem Solo von Oppermann (88.). fiel zu spät. Zu diesem Zeitpunkt standen die Gäste nach der Ampelkarte gegen Pietri (80.) nur noch mit zehn Spielern auf dem Rasen.

SG Klei./Hun./Doh.:Schwenda - Oppermann, Küllmer (71. Theune), Rippel, Gunkel - Becker, Swinarski, Nickel, Schinzel (78. Spangenberg) - Weska (71. Sali), Jank.

Tore: 0:1 Eckhardt (25.), 0:2 Pietri (45.+3), 0:3 Eckhardt (62.), 1:3 Oppermann (88.).