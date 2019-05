Bei SG Klei./Hun./Doh. soll der Knoten endlich platzen

Fußball-Gruppenliga

+ © Eckehard Meyer Er will endlich wieder treffen: Auf dem linken Flügel setzt sich hier Angreifer Jakub Swinarski (rechts) von der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach durch. © Eckehard Meyer

Kleinalmerode - Aus eigener Kraft kann die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach in dieser Saison nicht mehr Tabellenerster oder Zweiter in der Fußball-Gruppenliga werden. Dies ist für Trainer Goran Andjelkovic aber kein Grund, die Serie schon jetzt abzuhaken. „Wir wollen auch im vorletzten Auswärtsspiel am Sonntag um 15 Uhr beim TSV Heiligenrode eine gute Leistung zeigen, müssen uns aber vorsehen“, sagt der SG-Coach. Gemeint ist die prekäre Tabellensituation der Platzherren, die noch mitten in den Abstiegskampf verstrickt sind und nur einen Punkt mehr als der FSK Vollmarshausen auf Rang 13 auf dem Konto haben.