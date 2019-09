Beim Kreisrivalen will SG Klei./Hun./Doh. ein  anderes Gesicht zeigen

Ball am Fuß: Wiedergutmachung strebt Kevin Becker (rechts) morgen mit der SG Klei./Hun./Doh. an.

Kleinalmerode - Noch am Tag nach der bitteren 0:1-Pleite gegen Aufsteiger BC Sport Kassel war Trainer Goran Andjelkovic vom Fußball-Gruppenligisten SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach ziemlich angefressen. „Am Sonntag hatte man den Eindruck, dass ganz wenige Spieler in meiner Mannschaft Fußball spielen oder gar gewinnen wollten. Das war einfach nur eine katastrophale Leistung“, meinte der Coach.

Gelegenheit zur Wiedergutmachung bietet sich für die Spielgemeinschaft bereits am morgigen Mittwoch, denn dann steht um 19 Uhr das Duell beim Kreisvalen SV Reichensachsen auf dem Programm. „Da will ich einfach mehr Leidenschaft in den eigenen Reihen sehen und ein Spiel, in dem sich jeder zerreißt“, fordert Andjelkovic.

Die Reichensächser feierten zuletzt einen spektakulären 5:4-Sieg gegen Vollmarshausen, nachdem die Mannschaft davor sechs von sieben Begegnungen verloren hatte. Es wird für uns schwer, aber alles ist möglich“, glaubt Goran Andlekovic.

Veränderungen im Gästeteam gibt es kaum, möglicherweise ist David Dreyer nach seiner Verletzung wieder dabei. eki