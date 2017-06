VfB bestreitet „Endspiel“ gegen BSA II

Bischhausen. Der VfB Witzenhausen und die zweite Mannschaft der TSG Bad Sooden-Allendorf ermitteln am kommenden Sonntag um 15 Uhr in Witzenhausen den Sieger der Relegationsrunde um den freien Platz in der Fußball-Kreisliga B.

Nach Bad Sooden-Allendorf behielt auch der VfB gestern Abend deutlich mit 5:0 (1:0) gegen die SG Wehretal II die Oberhand und verurteilte den bezwungenen Gegner damit zum Abstieg in die C-Liga. „Die Wehretaler haben anfangs gut mitgehalten, sind in der Schlussphase aber regelrecht eingebrochen“, fasste VfB-Sprecher Markus Siedlewski den Spielverlauf mit drei späten Toren zusammen. Allerdings muss seine Mannschaft gegen BSA II am Sonntag gewinnen, denn bei einem Unentschieden hätten die Kurstädter nach ihrem 6:1-Erfolg gegen Wehretal II bei dann gleicher Punktzahl und Tordifferenz aufgrund des mehr geschossenes Tores Platz eins sicher. Tore: 0:1 Dao (41.), 0:2 Eigentor (56.), 0:3 Nasir (81.), 0:4 Berhe (84.), 0:5 Benderoth (89.). (eki)