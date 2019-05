BSA Kreisoberliga-Vizemeister, SG Meißner gerettet

Fußballkreis Werra-Meißner

+ © Eckehard Meyer Vierkampf um den Ball: Das Leder eingeklemmt hat Qais Abdali im Trikot der TSG Bad Sooden-Alllendorf (rechts). Links BSA-Kapitän Sebastian Jilg. © Eckehard Meyer

Witzenhausen - Auf dem Sportplatz in Laudenbach war der Jubel am Samstagnachmittag grenzenlos. Mit einem hart erkämpften 2:0-Erfolg gegen den TSG Fürstenhagen schaffte die SG Meißner den direkten Klassenerhalt in der Fußball-Kreisoberliga. Freude auch in Bad Sooden-Allendorf, denn die heimische TSG ist als Vizemeister Teilnehmer an der Relegationsrunde.Der TSV Waldkappel muss in die A-Liga absteigen, die SG Wehretal tritt gegen den TSG Eschenstruth in der Relegation an.