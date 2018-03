BSA-Männer wollen dritten Rang festigen

Bad Sooden-Allendorf. Mit einem Sieg beim VfL Wanfried II wollen die Bezirksliga-Handballer der TSG Bad Sooden-Allendorf ihren dritten Tabellenplatz festigen (Sonntag, 16 Uhr).

„Die Meisterschaft haben wir spätestens mit der Niederlage bei Tabellenführer Melsungen vor zwei Wochen abgehakt“, sagt Spielertrainer Sebastian Neuenroth. In den verbleibenden fünf Spielen gehe es nur noch darum, sich die von hinten gefährlich aufkommende TSG Schlitz vom Leibe zu halten. „Und wenn sich die Gelegenheit bietet, wollen wir noch Platz zwei angreifen“, so Neuenroth.

Ein erster Schritt dazu könnte ein Sieg beim Sechsten in Wanfried sein. „Die VfL-Reserve ist eine echte Wundertüte, denn da weiß man nie, welche Spieler auflaufen“, tut sich der TSG-Coach aber schwer mit einer Prognose. Der Sieg der Wanfrieder gegen den Tabellenzweiten Neuhof vor drei Wochen und die Niederlage zuletzt beim Vorletzten Wera WHO II sind der beste Beleg für diese Aussage.

Das Hinspiel hatten die Badestädter seinerzeit mit 30:27 für sich entschieden und dabei vor allem im Angriff eine starke Leistung gezeigt. „Diese Leistung wollen wir am Sonntag bestätigen“, sagt Neuenroth, den allerdings personelle Probleme plagen. Nicht nur, dass er selbst wegen einer schweren Erkältung nicht dabei sein wird. Mit Alexander Klingmann und Matthias Noll waren zwei weitere Spieler unter der Woche krank. „Wenn beide ausfallen sollten, wird es für uns sicher sehr schwer“, so Neuenroth. (per)