Bundesliga-Absteiger kommt

Großer Einsatz: Ganz lang macht sich SC Witzenhausens Mannschaftsführer Jonas Wilhelm in dieser Szene. Auch in seinem Spiel gegen den Maintaler Stefan Wetzstein wird er mächtig gefordert werden. Foto: Per Schröter

Witzenhausen. Kurz vor Weihnachten geht es am Sonntag ab 14 Uhr im Tennis- und Squashcenter in Witzenhausen nochmals hoch her. Mit dem SC Yellow Dot Maintal empfängt der SC Witzenhausen eines der Top-Teams in der Squash-Hessenliga, das nach dem Abstieg aus der Bundesliga jetzt zu den heißen Titelanwärtern zählt.

„In dieser Begegnung ist aber alles offen, denn unser Gegner tritt ohne seine beiden Spitzenspieler an“, weiß Witzenhausens Mannschaftsführer Jonas Wilhelm nach Rücksprache mit einem Maintaler Akteur. Das erhöht natürlich die Chancen der Gastgeber, obwohl der ehemalige Bundesligist für Wilhelm auch ohne zwei Asse immer noch ein ganz starker Rivale ist.

„Die Maintaler sind in der Spitze breit aufgestellt. Man kann im Vorfeld wirklich nicht sagen, wer aus diesem Match als Sieger hervorgehen wird“, sagt Witzenhausens Kapitän. Die Weichen zum möglichen Erfolg für die Nordhessen wollen Hendrik Brodersen und Frederik Schröter in den ersten beiden Duellen auf den Positionen vier und drei stellen.

Fünf Sätze möglich

Favoriten gibt es nach Einschätzung von Jonas Wilhelm nicht. „Der Vergleich zwischen Henrik Brodersen und seinem Konkurrenten Thorsten Omlor ist ebenso offen wie der von Frederik Schröter gegen André Hübscher“, meint Wilhelm.

Vor eigenem Publikum hat sich Fünfsatz-Schröter (so sein Spitzname) im letzten Spiel dieses Jahres auch viel vorgenommen und will den Maintaler bis an die Schmerzgrenze möglicherweise sogar über fünf Sätze fordern.

Auch Jonas Wilhem ist nach seiner starken Leistung zuletzt in Gießen zuversichtlich, dass er seinem Rivalen Stefan Wetzstein ein ausgeglichenes Spiel liefern kann. „Gegen ihn habe ich in zwei Aufeinandertreffen zuvor zwar nicht gewonnen, doch Chancen rechne ich mir auf jeden Fall aus“, sagt Witzenhausens Kapitän. Jonas Wilhelm ist zwar deutlich jünger als sein Gegenüber, doch der Routinier im Maintaler Team ist sehr ehrgeizig und immer noch bei internationalen Senioren-Turnieren aktiv.

Gut möglich also, dass die Entscheidung erst im vierten und letzten Einzel in dieser Auseinandersetzung fällt. Und hier muss auf Witzenhäuser Seite wieder Jens-Hübscher-Haselböck gegen den jungen Linkshänder Jonas Plickert ran. Beide Kontrahenten sammelten schon reichlich Erfahrung in Spielen in der höchsten deutschen Klasse und werden sich bestimmt nichts schenken. „Mein Gegner ist gut 20 Jahre jünger als ich und sollte Vorteile in konditioneller Hinsicht haben, dennoch will ich zum Jahresabschluss nochmals meine Erfahrung in die Waagschaale legen und mein bestes Squash zeigen“, ist Jens Hübscher-Haselböck guter Dinge. (eki)