Cupfinale das große Ziel des Lichtenauer FV

Witzenhausen - Das Finale im diesjährigen Fußball-Kreispokal (AKE-Cup) wird am Mittwoch, 29. Mai, ausgetragen, und in dieser Woche werden die Endspielteilnehmer ermittelt. Bereits am heutigen Dienstag stehen sich die beiden Verbandsligisten SV 07 Eschwege und SV Adler Weidenhausen gegenüber, am Donnerstag kommt es dann zum Duell zwischen Kreisoberliga-Meister Lichtenauer FV und Gruppenligist SV Reichensachsen.

SV 07 Eschwege - Weidenhausen(Heute, 18.30 Uhr). Mit gehörigem Selbstvertrauen gehen die Gastgeber in diese Partie, nachdem sie dem Nachbarn aus Weidenhausen erst am vergangenen Freitag in der Verbandsliga-Punkterunde eine empfindliche 0:3-Niederlage beibrachten.

Für ein spannendes Derby ist garantiert, denn die Gäste wollen sich sicherlich nach dieser Schmach gegen den großen Rivalen revanchieren.

Lichtenauer FV - Reichensachsen (Donnerstag, 18.30 Uhr). Erst am vergangenen Sonntag sicherte sich der LFV in Bad Sooden-Allendorf den Titel in der Kreisoberliga und trifft in der kommenden Saison in der Gruppenliga-Punkterunde dann auch auf den SV Reichensachsen.

„Natürlich möchten wir sehr gern ins Pokalendspiel einziehen, doch die Favoritenrolle gebe ich in diesem Match an unseren Gegner ab“, sagt Lichtenaus sportlicher Leiter Erkan Kilci. Die Gastgeber wissen natürlich um die Qualitäten des etablierten Gruppenligisten und dessen Stärken in der Offensive. „Die tschechischen Spieler in den Reihen unseres Rivalen sowie die beiden torgefährlichen Angreifer Röder und Jung müssen wir erst einmal in den Griff bekommen“, sagt Erkan Kilci, der den nächsten Gegner erst vor einigen Wochen im Spiel gegen FSK Vollmarshausen beobachtete.

Viel Zeit zur Meisterschaftsfeier blieb den Lichtenauern am Sonntag nicht. „Die Spieler mussten alle am nächsten Tag wieder arbeiten. Wir werden das aber nachholen“, so Kilci. Die Lichtenauer sind jedenfalls ehrgeizig genug, auch im Pokal für Furore sorgen zu wollen. Allerdings ist der Einsatz von Spielertrainer Eduard Grosu am Donnerstag aufgrund von Schichtarbeit fraglich. Auch der verletzte Atakan Polat dürfte nur Zuschauer sein. „Wir hoffen auf gutes Wetter und auch auf die Unterstützung unserer Zuschauer“, verspricht Kilci den Fans einen engagierten Auftritt der eigenen Mannschaft. eki