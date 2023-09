Die Abwehrreihen im Fokus beim LFV und KHD

Von: Andreas Arens

Muss mal wieder eine Lücke in der Abwehr stopfen: LFV-Spielertrainer Alexandru Cucu (links, hier im Derby gegen SG-Allrounder Johannes Jank) rückt gegen Bad Soden aus dem Mittelfeld wohl wieder nach hinten. © Moritz Ziegler

Samstagsspiele für die heimischen Teams in der Fußball-Verbandsliga: Der Lichtenauer FV erwartet die SG Bad Soden, die SG KHD ist zu Gast in Eiterfeld.

Hess. Lichtenau – Anspruchsvolle Aufgaben warten am morgigen Samstag (Anstoß jeweils 15 Uhr) auf die heimischen Fußball-Verbandsligisten Lichtenauer FV und SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach. Viel wird dabei vor allem von der Defensivleistung der Teams abhängen.

Lichtenauer FV - SG Bad Soden (Sa., 15 Uhr). Mit einem geschätzten Etat von einer Million Euro ist die SG Bad Soden der absolute Krösus der Verbandsliga Nord. Dass Geld den Aufstieg nicht garantiert, mussten die Südhessen jedoch schon in der Vergangenheit feststellen. Dennoch ist die SG nicht nur für Lichtenaus Sportlichen Leiter der Top-Favorit auf den Aufstieg: „Sie haben sehr, sehr starke Spieler. Da kommt definitiv sehr viel Qualität auf uns zu“, sagt Erkan Kilci vor dem Duell von zwei der spielstärksten Teams der Liga.

Auch der LFV konnte in diesem Sommer seinen Kader verstärken. Nach den Zugängen von Christian Vidal und Dadah Baringo vom Rückzieher SV Reichensachsen gibt es nun auch in der Defensive Alternativen. Innenverteidiger Dadah Baringo sah zuletzt in Bronnzell jedoch die Rote Karte, was Kilci so gar nicht gefiel. Nicht der Platzverweis an sich, sondern die ausgesprochene Fünf-Spiele-Sperre für ein laut LFV-Manager unabsichtliches Foul an der Mittellinie in der 95. Minute ist der Stein des Anstoßes. „Das werden wir so nicht akzeptieren“, kündigte Kilci an. Die zweite negative Folge: Spielertrainer Alex Cucu muss nun doch wieder aus der Mittelfeldzentrale nach hinten gezogen werden, damit fehlt dem LFV logischerweise Cucus spielerische und strategische Qualität in der Vorwärtsbewegung.

Angesichts der Top-Offensive des Gastes ist die defensive Absicherung aber notwendig. Auch wenn der Sportliche Leiter vor allem mit der Angriffsleistung in der bisherigen Saison hadert: „Wir haben erst ein Stürmer-Tor erzielt, das ist viel zu wenig.“ Dementsprechend hofft Kilci darauf, dass „der Knoten irgendwann platzt“. Am besten schon am Samstag.

SG Eiterfeld/Leimbach - SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach (Sa., 15 Uhr). Einen richtig guten Saisonstart hat die SG hingelegt, zuletzt gab es jedoch eine 3:4-Niederlage bei Spitzenreiter Barockstadt Fulda-Lehnerz II. Sicherlich kein Beinbruch, doch die vier Gegentore waren Trainer Goran Andjelkovic dann schon ein Dorn im Auge: „Wenn du auswärts drei Tore schießt, musst du mindestens einen Punkt mitnehmen. Das wäre uns auch gelungen, hätten wir in der Defensive nicht so blöde Fehler gemacht.“

Die Devise für das Gastspiel südlich von Bad Hersfeld ist also klar: „Der Ansatzpunkt ist auf jeden Fall eine stabile Abwehrarbeit“, erläutert Andjelkovic. Wohlwissend, dass es offensiv einfach gut läuft. Vor allem bei Florian Baldauf, dessen Stärken auf seiner neuen Position im Angriffszentrum offenbar noch besser zum Tragen kommen. „Er hat sich in der Vorbereitung für diese Position aufgedrängt und macht das sehr gut“, so der Trainer. Nicht nur aufgrund seiner sechs Saisontore, auch die Laufleistung stimmt Andjelkovic sehr zufrieden. Allein Baldauf ist es aber nicht, wie der Coach betont, der auch Rinor Murati und Johnny Schäfer hervorhebt. Wenn nun noch die Defensivarbeit stimmt, kann die SG momentan auch ganz vorn mithalten.