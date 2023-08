Dion Staudacher ist auf dem Weg zum Spitzensportler

Von: Andreas Arens

Fokus auf den Sport: Dion Staudacher aus Witzenhausen beim Training im Kasseler Auestadion. Bald will er bei den Deutschen Meisterschaften starten. © Andreas Arens

Der Witzenhäuser Dion Staudacher hat Talent in vielen Disziplinen der Leichtathletik. Der 13-Jährige ist nicht umsonst Hessenmeister im Mehrkampf.

Witzenhausen/Kassel – Dass Dion Staudacher hoch hinaus will, daran lässt er keinen Zweifel – obwohl Hoch- und Stabhochsprung noch nicht zu seinen Disziplinen gehören. Der 13-jährige Witzenhäuser vom LAV Kassel betreibt Leichtathletik bereits auf einem erstaunlichen Niveau, wurde kürzlich Hessenmeister im Mehrkampf in seiner Altersklasse. Aber das soll noch nicht das Ende sein.

„Ich will der Beste sein“, sagt er gegen Ende unseres Gesprächs im Kasseler Auestadion. Das ist an diesem Nachmittag Anfang August wie leer gefegt. Eine Handvoll Sportler trainieren verstreut in dem weiten Rund. Für Dion Staudacher steht gleich das Sommerferientraining an. Das ist freiwillig – und nicht viele der jungen LAV-Athleten nehmen daran teil. Dass der Teenager aus Witzenhausen dabei ist, ist für ihn aber selbstverständlich.

Oft macht sein Trainer mit ihm ohnehin eigene Übungen. Dem Niveau der Trainingsgruppe ist Staudacher schon entwachsen. Druck von außen – von der Familie oder vom Verein – gibt es für den 13-Jährigen nicht. Den macht er sich wenn überhaupt selbst. Konkrete Ziele setze er sich nicht. Vielmehr geht es ihm darum, sich ständig zu verbessern.

Das Potenzial dazu hat er. Denn im Blockkampf betreibt er erst fünf der zehn Mehrkampf-Disziplinen. „Sprinten und Werfen“ stehen dabei in seinem Fokus, wie der Witzenhäuser betont. Das zeigte er bei den Landesmeisterschaften vor Kurzem in Neu-Isenburg bei Frankfurt. Mit tollen Leistungen in den fünf Mehrkampf-Disziplinen – außer im Weitsprung, mit dem nicht ganz zufrieden war – holte sich Dion Staudacher den Titel seiner Altersklasse.

„Ich hatte schon damit gerechnet“, sagt der LAV-Mehrkämpfer mit Blick auf seine Vorleistungen. Dass er mit der Favoritenbürde umgehen kann, bewies er eindrucksvoll. Und im kommenden Jahr will er sich in allen Bereichen verbessern. Dann sind die Deutschen Meisterschaften sein Ziel, die in seiner aktuellen Altersklasse noch nicht ausgetragen werden.

Um dort dabei und erfolgreich zu sein, ordnet er dem Sport vieles unter – was ihm allerdings nicht schwerfällt. Neben dem Training in Kassel (zwei Mal pro Woche) macht er daheim spezielle Körperkraft-Übungen. Die Fahrten zu Training und Wettkämpfen nehmen viel Zeit in Anspruch, die seine Altersgenossen für Freizeit-Aktivitäten nutzen können. Doch Dion Staudacher macht nicht den Eindruck, als würde er etwas vermissen. Auch die schulischen Leistungen leiden nicht darunter. „Zur vollen Zufriedenheit“ seien diese, wie der junge Athlet und seine Mutter, die ihn zu Training und Wettkämpfen begleitet, betonen.

Die ganze Familie sei stolz auf Dion, sagt Mutter Jeanette Staudacher: „Wir sind seine größten Fans. Uns macht es sehr viel Spaß, bei den Trainings und Wettkämpfen dabei zu sein.“ Auch zu seinem älteren Bruder (19) hat Dion ein sehr gutes Verhältnis. Der betreibt in Göttingen Kampfsport, Mixed Martial Arts (MMA), insbesondere Muay Thai. Ab und zu trainieren die beiden zusammen. Interessant findet der 13-Jährige auch diese Sportart.

Doch der Fokus liegt nach wie vor auf der Leichtathletik. Schließlich will er auch einmal bei den Deutschen Meisterschaften der Erwachsenen starten, die kürzlich im Kasseler Auestadion stattfanden. Als Helfer war Dion Staudacher da schon dabei. Der LAV-Nachwuchs durfte die Körbchen für die großen deutschen Leichtathleten tragen. Schon in ein paar Jahren könnte Dion Staudacher auf der anderen Seite stehen. Das Zeug dazu hat der Witzenhäuser sowohl mental als auch körperlich, wie er eindrucksvoll bewiesen hat.

Zur Person

Dion Staudacher (13) wurde am 29. Januar 2010 in Göttingen geboren. In der 5. und 6. Klasse besuchte er die Rhenanus-Schule in Bad Sooden-Allendorf, wo er beim dortigen Schulsport-Club Leichtathletik betrieb. Als er nach zwei nicht mehr dortbleiben konnte, wechselte er an die Johannesberg-Schule nach Witzenhausen und zum LAV Kassel, „dem besten Leichtathletik-Verein im Umkreis“, wie Dion Staudacher sagt. Zu seinen Hobbys zählt neben dem Training das Treffen mit Freunden. Mit seinen Eltern und seinem älteren Bruder lebt er in Witzenhausen.