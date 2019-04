Drei Rote Karten nach Schlägerei unter Mannschaftskameraden

In Waldkappel wurde es im Duell zwischen dem TSV und dem Lichtenauer FV rabiat. Unmittelbar beteiligt waren drei Akteure der Gäste, die sich nach gegenseitigen Beleidigungen heftig attackierten.

Nach einer Unterbrechung und drei verhängten Roten Karten ließ der Unparteiische Sören Wollrath die Partie mit nur noch acht Lichtenauer Kickern auf dem Rasen weiterlaufen.

Waldkappel - Lichtenauer FV 0:2 (0:1).„So etwas Schlimmes habe ich überhaupt noch nicht erlebt“, sagte TSV-Sprecher Hendrik Stöber nach den skandalösen Vorfällen innerhalb der Gästeelf.

Zunächst hatten sich LFV-Neuzugang Galin und Mannschaftskamerad Musa Corbu gegenseitig beleidigt. In den Streit schaltete sich dann noch Haris Corbu ein, der mit seinem Bruder den Mitspieler attackierte, ehe die anderen Lichtenauer Spieler die Streithähne auseinander brachten.

Auch Lichtenaus sportlicher Leiter Erkan Kilci war richtig sauer auf seine drei Akteure. „Ich kann mich beim Gegner und den Zuschauern für diesen Vorfall nur entschuldigen. So etwas hat auf einem Fußballplatz überhaupt nichts zu suchen“, sage Kilci. Außerdem kündigte er interne Konsequenzen für die betroffenen Kicker an.

Mitte der zweiten Halbzeit lag der LFV mit noch elf Spielern nach zwei Treffern von Galin (15./47.) mit 2:0 in Führung und musste die abschließenden 25 Minuten mit acht Akteuren auskommen. Aber auch gegen das arg dezimierte und sich bravourös zur Wehr setzende Gästeteam fanden die Hausherren kein Mittel, den Abwehrriegel zu durchbrechen.

Tore: 1:0/2:0 beide Galin (15./47.)

Großalmerode - Bad Sooden-Allendorf 0:3 (0:0). Trotz guter Möglichkeiten auf beiden Seiten blieb die Begegnung in der ersten Hälfte torlos. So scheiterte Großalmerodes Goalgetter Danny Nickel mit einem Kopfball aus Nahdistanz (15.), während auf der Gegenseite BSA-Kapitän Sebastian Jilg das Leder bei einem Elfmeter nur an den Pfosten setzte (25.). Und noch einmal klatschte das Spielgerät in den ersten 45 Minuten nach einem Schuss von FC-Angreifer Ray Vogel ans Aluminium.

Die Gäste agierten meist mit langen Bällen, während sich die Platzherren oft bei ihrem Kurzpass-Spiel verhaspelten. Mit einem sehenswerten Freistoß-Treffer brach Philipp Immig den Bann beim Tabellenzweiten (64.). Großalmerode setzte daraufhin alles auf eine Karte, lief aber noch in zwei Konter.

Tore: 0:1 Immig (64.), 0:2 Hofert (71.), 0:3 S. Jilg (90.+2).

Weidenhausen II - Rot-Weiß Fürstenhagen 3:0 (0:0).Beide Mannschaften schenkten sich in der sehenswerten und abwechslungsreichen Partie nichts und lieferten sich über weite Strecken einen offenen Schlagabtausch.

Nach dem Führungstreffer der Platzherren setzten die Rot-Weißen alles auf eine Karte, hatten aber mit gleich vier Schüssen ans Aluminium Pech.

Erst in der Schlußphase schafften die Weidenhäuser nach großem Kampf auf beiden Seiten die Entscheidung. Sowohl Nico Titan auf Gästeseite (81.) als auch Heine im SV-Trikot sahen in der Schlussphase die Ampelkarte.

Tore:1:0/2:0/3:0 alle Jerome Kirschner (48./84./88.).