Dritte Niederlage der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach in Folge

Torschütze: Die 1:0-Führung der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach erzielte Johannes Jank (links) in Heiligenrode.

Heiligenrode -Trainer Goran Andjelkovic war wieder einmal sprach- und ratlos, denn zum dritten Mal in Folge stand die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach gestern Nachmittag in der Fußball-Gruppenliga mit leeren Händen da. Nach einer 2:0-Führung im Auswärtsspiel beim TSV Heiligenrode ließ die Spielgemeinschaft alle Tugenden der vergangenen Monate vermissen, ruhte sich auf diesem Vorsprung aus und kassierte noch drei Treffer zur 2:3 (2:1)-Niederlage.

„Ich weiß nur, dass es bei uns momentan nicht läuft, eine Erklärung habe ich dafür nicht“, sagte Andjelkovic. Seine SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach funktioniert derzeit als Team einfach nicht. „Es fehlt die Aggressivität in den Zweikämpfen, keiner steht für den anderen ein und es passieren immer wieder grobe Schnitzer im Defensivverhalten“, so der Coach.

Tatsächlich ist die Spielgemeinschaft nach den Leistungen in den zurückliegenden Wochen drauf und dran, bei den Fans den Kredit vieler toller Auftritte im ersten Saisonteil zu verspielen. Doch danach sah es zunächst überhaupt nicht aus, denn schon nach zwölf Minuten brachte Youngster Johannes Jank seine Elf beim Abstiegskandidaten in Führung. Und als Kapitän Stefan Küllmer nur 13 Minuten später das 2:0 folgen ließ, war die Fußballwelt bei den Gästen völlig in Ordnung.

Für Andjelkovic völlig unerklärlich war der Auftritt seiner Schützlinge nach 30 Minuten. Noch vor der Pause kassierte die SG den Anschlusstreffer und in der Schlussphase noch zwei weitere Tore. Insgesamt verteilte der Unparteiische gleich acht gelbe Karten, wobei den Gästespielern fünfmal der Karton unter die Nase gehalten wurde.

SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach: Schwenda - Oppermann, Küllmer (46. Gunkel), Demus, Spangenberg (82. Koch) - Becker, Nickel, Swinarski, Schinzel (53. Weska) - Jank, Malzfeld.

Tore: 0:1 Jank (12.), 0:2 Küllmer (25.), 1:2 Hille (36.), 2:2 Henkel (72.), 3:2 Eisenträger (79.). eki