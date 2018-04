Eheleute Maczka wieder auf Titeljagd

Großalmerode. Nach vielen Titelgewinnen in den vergangenen Monaten bleiben die Eheleute Brigitte und Mieczyslaw Maczka aus Großalmerode auch in diesem Jahr auf Erfolgskurs.

Bei den internationalen deutschen Meisterschaften im Kraftdreikampf in Plettenberg (Sauerland) mit Sportlern aus sieben Ländern übertraf Brigitte Maczka ihren Ehemann sagar noch bei der Sammlung der Meisterschaften und stand in ihrer Altersklasse 55+ gleich fünfmal ganz oben auf dem Siegertreppchen. Dabei stellte sie als erfolgreichste Teilnehmerin dieser Veranstaltung in der Gewichtsklasse bis 67,5 Kilogramm gleich drei deutsche Rekorde im Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben auf und war in keinem ihrer fünf bestrittenen Wettkämpfe zu bewingen.

Natürlich war Mieczyslaw Maczka als Trainer und Betreuer mächtig stolz und attestierte seiner Ehefrau großen Kampfgeist und enorme Zielstrebigkeit.

Er selbst hatte aber auch allen Grund zur Zufriedenheit mit den eigenen Leistungen. „Nach überstandener Grippe und einer Verletzung des linken Handgelenks sind vier gewonnene Meisterschaften und zwei Vizetitel ein Superergebnis für mich “, sagte der erfolgreiche Kraftsportler.

Damit nicht genug, denn der Sportler aus Großalmerode stellte im Sauerland in der Altersklasse 60+ noch zwei Rekorde im Kniebeugen und Kreuzheben in der Gewichtsklasse bis 82,5 Kilogramm auf und motivierte sich damit für weitere große Taten bei den nächsten Veranstaltungen.

Natürlich waren die Maczkas mit insgesamt neun DM-Titeln und zwei Vizemeisterschaften auch das mit Abstand erfolgreichste Team in Plettenberg und bedankten sich bei ihren Sponsoren. Auch bei den Europa- und Weltmeisterschaften wollen die Maczkas demnächst für Furore sorgen. (eki)