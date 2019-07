Der Ehrgeiz bei der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach ist riesengroß

Fußball-Gruppenliga

+ © Eckehard Meyer Verstärkungen: Auf einen großen Kader kann die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach in der Gruppenliga b auen. Neu dabei sind die Spieler Alexander Bazzone und David Dreyer, die hinten Trainer Goran Andjelkovic einrahmen sowie (vorn von links) Rayk Kublik und Florian Baldauf. © Eckehard Meyer

Kleinalmerode - Was kann man von der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach in der kommenden Saison in der Fußball-Gruppenliga 2 erwarten. Die Messlatte liegt nach Platz sechs beim Gruppenliga-Debüt und Rang fünf in der abgelaufenen Spielzeit hoch. Außerdem gibt es namhafte Verstärkungen aus dem Lager des zurückgezogenen Verbandsligisten SV 07 Eschwege.