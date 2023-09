4:1 - Eine starke Halbzeit reicht der SG Meißner

Von: Eckehard Meyer

Kaum zu halten: SG Meißners Angreifer Lucas Thümling (rechts) krönte gestern seine gute Leistung mit zwei Treffern. Lenard Seitz vom TSG Eschenstruth kann ihn in dieser Szene nicht stoppen. © Moritz Ziegler

Die SG Meißner klettert: Nach dem 4:1-Sieg gegen den TSG Eschenstruth ist der Vorjahres-Zweite nun Tabellen-Fünfter.

Hessisch Lichtenau – Am Ende war es das erwartete Ergebnis – und das auch verdient. Dank einer guten Leistung gerade in mannschaftlicher Hinsicht wurde Fußball-Kreisoberligist SG Meißner gestern Abend auf dem Kunstrasenplatz in Hessisch Lichtenau seiner Favoritenrolle gerecht und schob sich durch den 4:1 (2:0)-Heimsieg gegen den TSG Eschenstruth wieder auf den fünften Tabellenrang vor.

In den ersten 45 Minuten waren beide Kontrahenten eine Klasse voneinander entfernt. Meißner ließ den Ball und Gegner laufen und war mit blitzschnellen Vorstößen erfolgreich, während die Eschenstruther jegliche Körpersprache vermissen ließen. „Das war nichts. Wir haben die erste Hälfte komplett verschlafen, standen phasenweise viel zu weit weg vom Gegner und haben uns dazu noch haarsträubende Fehler in der Defensive erlaubt“, erkannte TSG-Spielertrainer Matthias Schäfer.

Dazu rückten die Gäste bei eigenem Ballbesitz aus dem Mittelfeld viel zu zaghaft in des Gegners Hälfte nach, die beiden Spitzen Matthias und Tobias Schäfer hingen sinnbildlich in der Luft. Doch das Bild änderte sich nach einer deftigen Pausenansprache von TSG-Mittelfeldmotor Arnold Breidt gründlich.

Jetzt stand eine andere Eschenstruther Elf auf dem Rasen, zeigte keine Scheu mehr und spielte munter mit. Gleich zwei Mal musste SG-Keeper Marvin Heckmann Kopf und Kragen riskieren, um den vorzeitigen Anschlusstreffer des Rivalen zu verhindern. „Wir haben auch in kämpferischer Hinsicht zugelegt. Das war in der zweiten Hälfte viel besser“, befand Matthias Schäfer.

Es nützte wenig, weil die Spielgemeinschaft mit einem Doppelschlag durch Sofyan El Habachi und Lucas Thümling alles klar machte (68./69.) Thümling krönte seine starke Leistung mit insgesamt zwei Treffern. Und beinahe hätte sogar noch Geburtstagskind Luca Jilg unter Flutlicht in Hessisch Lichtenau getroffen, doch er brachte eine Großchance nicht im Tor unter.

Tore: 1:0 Thümling (13.), 2:0, 3:0 El Habachi (33./68.), 4:0 Thümling (69.), 4:1 M. Schäfer (82.).