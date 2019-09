Einsatzbereitschaft bei der SG Klei./Hun./Doh. stimmte

3:2-Auswärtssieg in Reichensachsen

+ © Eckehard Meyer Abgezogen: Seine gute Leistung krönte Florian Baldauf von der SG Kleinalmerode/Hundelshausen (links) mit seinem Treffer zum 1:0. © Eckehard Meyer

Reichensachsen - Na also, es geht doch. Der enttäuschenden Vorstellung am vergangenen Sonntag gegen BC Sport Kassel ließ die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach bezüglich der kämpferischen Einstellung eine viel bessere Leistung beim Kreisrivalen SV Reichensachsen folgen und setzte sich gestern Abend mit 3:2 (0:0) in der Fußball-Gruppenliga durch.