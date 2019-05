Erster BSA-Gegner ein harter Brocken

Sturmlauf: Auf den Schultern von Leistungsträger Philipp Immig (rechts) ruhen die Hoffnungen der TSG Bad Sooden-Allendorf in der Relegation.

Bad Sooden-Allendorf - Nun wird es richtig ernst für Kreisoberliga-Vizemeister TSG Bad Sooden-Allendorf. Im ersten von insgesamt vier Relegationsspielen um den freien Platz in der Fußball-Gruppenliga trifft die Mannschaft von Trainer Jörg Immig am Donnerstag um 15 Uhr (Himmelfahrt) auf eigenem Platz auf den TSV Schwarzenborn.

„Wir gehen von einem offenem Schlagabtausch gegen einen enorm angriffsstarken Gegner aus und hoffen auf die Unterstützung unserer Anhänger“, sagt Jörg Immig. Beobachten konnte er den Tabellenzweiten aus der Kreisoberliga Schwalm-Eder zwar nicht, weiß aber um die Qualitäten der beiden Schwarzenborner Top-Angreifer. So erzielten Joshua Piel (24) und Pascal Schmitt (22) zusammen gleich 46 der insgesamt 95 Saisontreffer des TSV.

Ändern wollen die Gastgeber ihr Spielsystem deshalb aber nicht. „Wir müssen auf uns selbst schauen und schnell den Rhythmus finden“, sagt der BSA-Coach. Weiterhin fehlen wird in der Defensive allerdings Patrick Aldinger, der sich schon vier Wochen lang mit einer Verletzung plagt. Nicht dabei ist auch der verhinderte Torhüter Bastian Werner, der am Donnerstag voraussichtlich von Marc Hennemuth vertreten wird.

Zweiter Relegationsgegner der TSG ist am kommenden Sonntag Gastgeber SV Freienhagen/Sachsenhausen. Es folgen das Heimspiel der Immig-Elf am 8. Juni gegen die SG Schauenburg und die abschließende Partie am 12. Juni bei BC Sport Kassel. eki