Entscheidung fällt in Großalmerode erst in der Nachspielzeit

Das 1:0 für den FC Großalmerode: Danny Nickel trifft per Kopf. Die TSG-Akteure Daniel Christl, Bastian Schulz und Michael Oehl (von li.) können nur zuschauen.

Großalmerode – In der Kreisoberliga wurden die Fußballer des FC Großalmerode beim 3:1 (2:0) gegen den TSG Fürstenhagen ihrer Favoritenstellung gerecht.

Nur wenige Zuschauer hatten am Samstagnachmittag den Weg ins Schwarzenberg-Stadion gefunden. Diejenigen, die trotz strömenden Regens gekommen waren, bekamen eine schwache und über weite Strecken zerfahrene Partie zu sehen. „Bei diesen Bedingungen war von vornherein klar, dass derjenige gewinnt, der die meiste Lust hat“, sagte FC-Trainer Stefan Koch.

Und die meiste Lust hatten zunächst die Gastgeber, auch wenn es alles andere als leicht war, den Ball auf dem nassen und schnellen Geläuf zu kontrollieren. Nach 20 Minuten ging der FCG verdient in Führung. Bei einer Flanke von Kevin Will stieg Danny Nickel am höchsten und nickte das Leder gekonnt und unhaltbar für den gut aufgelegten TSG-Keeper Marco Sode ins lange Eck (20.).

Nachdem Julian Alt kurz vor der Pause mit einer direkt verwandelten Ecke auf 2:0 erhöht hatte, schien die Partie bereits gelaufen. Doch im zweiten Durchgang ließen die Großalmeröder die Zügel schleifen und zehn Minuten vor Schluss wurde es durch den Anschlusstreffer von Markus Pape noch einmal spannend. Erst in der Nachspielzeit sorgte Julian Pape mit einem Lupfer für die Entscheidung. per

Tore: 1:0 Nickel (20.), 2:0 J. Alt (44.), 2:1 Pape (83.), 3:1 J. Alt (90+4.).