FC Großalmerode patzt gegen den Vorletzten SSV Witzenhausen

Überraschende Heimpleite: Großalmerodes Angreifer Ray Vogel (re.) zieht an Witzenhausens Felix Mock vorbei. Der SSV gewann das letzte Spiel vor der Winterpause dennoch mit 2:1.

Witzenhausen. Der Heimnimbus der Unschlagbarkeit ist weg! Im kompletten Kalenderjahr 2018 blieb der FC Großalmerode in Heimspielen ungeschlagen, doch am Sonntag kassierte der Tabellenvierte gegen den Vorletzten Witzenhausen eine 1:2-Pleite.

Eine böse Packung kassierte im letzten Spiel des Jahres auch RW Fürstenhagen beim 0:5 in Niederhone. Die TSG BSA überwintert nach dem 2:1-Sieg bei Wehretal als Tabellenzweiter.

FC Großalmerode - SSV Witzenhausen 1:2 (0:0). Auf einem katastrophalen Platz nutzte der zur Pause eingewechselte Kai Simon die erste Gästechance mit einem Schuss in den Winkel zur Führung. „Dieses zielgerichtete Spiel haben wir vermissen lassen“, bemängelte FCG-Trainer Stefan Koch. Als Jonas Heinemann einen Abpraller zum 0:2 nutzte, war die Partie entschieden. „Beide Teams haben ganz schlecht gespielt, aber wir waren einfach zu umständlich“, meinte Koch. Durch den zweiten Sieg in Folge übergab der SSV die Rote Laterne an die SG Meißner. - Tore:0:1 Simon (52.), 0:2 Heinemann (75.), 1:2 Goßmann (88.).

SC Niederhone - RW Fürstenhagen 5:0 (2:0). Stark ersatzgeschwächt zeigten die Gäste ihre mit Abstand schwächste Saisonleistung. „Nach dem 0:1 haben sich unsere Spieler nur noch angemeckert. Bis auf unseren Torhüter Quinting waren alle schlecht. Das war ein Offenbarungseid“, bemängelte der Rot-Weiß-Vorsitzende Holger Nolte. - Tore:1:0 Bick (36.), 2:0 Steinrücken (45+1.), 3:0 Wagner (62.), 4:0 Scholz (65./ET), 5:0 Bick (75.).

SG Wehretal - TSG Bad Sooden-Allendorf 1:2 (0:1). Weil sportlich aktuell alles klappt, war TSG-Coach Jörg Immig eigentlich für einen weiteren Spieltag vor der Winterpause. „Wenn man aber diesen Platz in Bischhausen gesehen hat, dann ist es besser, dass jetzt Schluss ist. Auf diesem Holperacker waren Kombinationen fast gar nicht möglich“, bemängelte der Gäste-Coach. Den besten Spielzug der ersten Hälfte über Adnan Jando verwertete Sergej Hofert per Flugkopfball zum 0:1. Nach der Pause machte Jando nach Zuspiel von Sebastian Jilg mit dem 0:2 alles klar. Der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit durch Patrick Strebe aus dem Gewühl kam zu spät. „Ein Remis wie im Hinspiel wäre nicht verdient gewesen“, meinte Immig. - Tore:0:1 Hofert (26.), 0:2 Jando (70.), 1:2 Strebe (90+1.).

TSG Fürstenhagen - SG Frieda/S/A 2:2 (0:2). Zwei Aufbaufehler nutzten die Gäste zur Führung. Doch nach der Ampelkarte für Lucas Harbich wegen Meckerns kippte das Spiel und der TSG wurde immer stärker. „Wir hatten Chancen für zwei Spiele. Weil unsere Tore aber so spät fielen, sind wir mit dem Ergebnis nicht unzufrieden“, sagte Spielertrainer Daniel Christl, der im Tor stand und der in der Nachspielzeit einen Elfmeter rausholte, den Marc Siebert verwandelte. - Tore: 0:1 Klippert (8.), 0:2 Harbich (13.), 1:2 Appel (89.), 2:2 Siebert (90+2./FE). (raw)