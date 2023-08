FC Hessen Witzenhausen - der Verein mit dem etwas anderen Anspruch

Von: Andreas Arens

Teilen

Arm in Arm: das Team des neugegründeten FC Hessen Witzenhausen. © Privat

Der FC Hessen Witzenhausen ist ein neuer Fußball-Verein im Werra-Meißner-Kreis. Kürzlich bestritt er sein erstes Spiel und will ein Club „für alle“ sein.

Dohrenbach/Witzenhausen – Pünktlich kurz vor dem Anpfiff lässt die Sonne den zuletzt nicht mehr genutzten Platz in Dohrenbach im hellen Licht erscheinen. Außergewöhnlich für den verregneten Sommer 2023. Und noch etwas ist außergewöhnlich an diesem Sonntagnachmittag am Rande des Kaufunger Waldes: Mit dem FC Hessen Witzenhausen betritt ein neuer Fußballverein die Bühne im Werra-Meißner-Kreis. Und dieser Verein will eben kein gewöhnlicher Club wie jeder andere sein.

Im Fußball geht es ums Gewinnen. Kämpfen um jeden Ball und jeden Zentimeter fordern die Trainer von ihrer Mannschaft ein. Im Amateursport geht es aber um noch mehr: Das Gemeinschaftserlebnis und der Spaß am Spiel sind ebenso wichtige Faktoren für Menschen, die einem Verein beitreten wollen. Tom Hosse und Ole Sauerbier aus Witzenhausen haben diese Aspekte bei ihren vorherigen Stationen vermisst. „Für viele von uns war es schwierig, in den bestehenden Mannschaften so richtig Fuß zu fassen“, schildert Hosse den Ansatzpunkt für die Gründung des neuen Vereins.

Wenig Spielzeit und das fehlende Gefühl des richtig Aufgehobenseins hat den 15 Aktiven des FC Hessen Witzenhausen den Spaß am Vereinsfußball genommen. Doch nur privat ein bisschen kicken, das war dann auch nicht das Richtige für Sauerbier und Hosse, die Initiatoren der Vereinsgründung. So entstand die Idee, „etwas Neues zu versuchen, neue Anreize zu schaffen“, wie Hosse sagt. In abendlichen Gesprächsrunden unter Freunden reifte die Idee allmählich zum reellen Vorhaben, der Weg zum FC Hessen Witzenhausen war geebnet.

Premierentor für den FC Hessen Witzenhausen: Klemens Bode (links) traf gegen Germerode (Manuel Kloss) zum 1:1. © Privat

Der Club tritt in der beginnenden Spielzeit in der Kreisliga C – also ganz unten – an. Die Ziele sind zunächst aber ohnehin nicht sportlicher Natur. „Wir wollten einen Verein gründen, in dem jeder willkommen ist und jeder spielen kann. Wir wollen ein cooles Team zusammenbringen, für das der Spaß und die Gemeinschaft im Vordergrund stehen“, erklärt Pressewartin Sarah-Marie Dorsch.

Die Premierenpartie – ein Freundschaftsspiel gegen B-Ligist Eintracht Germerode – läuft da bereits. Und der Gastgeber, der eigentlich im Witzenhäuser Vorort Roßbach beheimatet ist, Dohrenbach aber als Zweitspielort auserkoren hat, präsentiert sich überraschend eingespielt. In der Trinkpause versichert Trainer Benedikt Bode seinen Jungs mit einem Augenzwinkern: „Die ersten zehn Minuten waren echt in Ordnung, das sah nach Fußball. Ich habe mich echt gewundert“.

Auch wenn das Ergebnis nicht im Vordergrund steht – schon gar nicht bei diesem Premierenauftritt – den Ehrgeiz, sich gut zu präsentieren haben alle. Dass Germerode am Ende mit 6:1 gewinnt, ist aber Nebensache. „Es macht einfach superviel Spaß, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen“, schildert Ole Sauerbier, worauf es dem FC Hessen Witzenhausen wirklich ankommt. Und dieses Konzept passt irgendwie zum Umfeld, zum Platz am Waldrand, an dem ein Feldweg vorbeiführt, hinter dem in stoischer Ruhe die Rinder grasen. Die haben sich mit dem neuen Nachbarn offenbar schon angefreundet.

Das Logo des neuen Witzenhäuser Vereins. © S.M. Dorsch/nh

Das ist der FC Hessen Witzenhausen Am 6. Januar 2023 wurde der FC Hessen Witzenhausen als neues Mitglied im Eschweger Vereinsregister eingetragen. Der Weg dorthin war lang. „Man glaubt gar nicht, was bei einer Vereinsgründung alles zu beachten ist“, sagt Sarah-Marie Dorsch, die Pressewartin des neuen Vereins. Sogar für den Namen gibt es strenge Vorgaben, ein reiner Spaß-Name ist untersagt. So wurde der neue Verein FC Hessen Witzenhausen getauft. „Das klingt am allgemeinsten und ist weitgefächert. So fühlt sich hoffentlich jeder willkommen“, erklärt Dorsch. Das ist für den neuen Club elementar: Wirklich jeder soll sich hier wiederfinden können. Der Verein will für Vielfalt und Offenheit vor allem für junge Menschen stehen. Auch Frauen sind in der vorerst einzigen Männermannschaft des Clubs willkommen – und dürften laut Statuten auch bei den Herren spielen. Im fünfköpfigen, sehr jungen Vorstand sind die Frauen sogar schon in der Überzahl neben den Vereinsinitiatoren Tom Hosse (erster Vorsitzender) und Ole Sauerbier (Stellvertreter).